Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist endlich da. Der Besuch, der heute im Rahmen des APEC-Gipfels in San Francisco erfolgt, findet inmitten angespannter bilateraler Beziehungen und einer sich verändernden Weltwirtschaft statt. Die USA und China haben mehrere Monate lang einen hochrangigen Dialog über Themen wie Handel, Finanzen und Sicherheit geführt, doch nun hoffen sie, einen neuen Rahmen für ihre Beziehungen zu entwickeln und die verschiedenen Probleme zu lösen, die sie plagen.

Für China ist es ein Treffen, das beinahe nicht stattgefunden hätte. Peking bestätigte Xis Teilnahme erst vor zwei Wochen und zerstreute damit die Gerüchte, dass ein weniger wichtiger Beamter an seiner Stelle erscheinen würde – und wahrte so die Chancen auf eine Verbesserung der Beziehungen. In der Zwischenzeit hat China seine militärische Präsenz im Süd- und Ostchinesischen Meer verstärkt und seine Drohungen gegen Taiwan verschärft, was darauf hindeutet, dass Peking das Ergebnis der Gespräche nicht sonderlich interessiert. Doch diese Gesten sollen in Wirklichkeit Xis Position am Verhandlungstisch verbessern. Einfach ausgedrückt: China braucht die USA mehr als umgekehrt.

Eine gemeinsame Basis für Handel und Sicherheit

Dies wird durch mehrere subtile Beispiele für Chinas Bereitschaft, die Beziehungen zu verbessern, untermauert. Erstens hat Peking in den Wochen vor den Gesprächen versucht, sein Verhältnis zu einigen Verbündeten Washingtons zu verbessern. Kürzlich traf Xi mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese in Peking zusammen, wo sie vereinbarten, die Beziehungen neu zu kalibrieren und ein mögliches Freihandelsabkommen zu entwickeln. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern war seit 2020 angespannt, als China Handelsbeschränkungen für eine Reihe australischer Waren einführte. Und obwohl Peking bereit schien, einige dieser Beschränkungen aufzuheben, weigerte es sich, sie allesamt rückgängig zu machen – bis jetzt.

Es gibt immer noch Probleme, und im Gegenzug für die vollständige Aufhebung der Beschränkungen wird China höchstwahrscheinlich mehr Zugang zu Australiens Ressourcen und erneuerbaren Energien verlangen: eine Forderung, die im weiteren Verlauf zu weiteren Problemen führen könnte. Wichtig ist jedoch, dass beide Staatsoberhäupter die Notwendigkeit betonten, den Dialog fortzusetzen und eine gemeinsame Basis für den Handel und die regionale Sicherheit zu finden. Der Zeitpunkt des Treffens zwischen Xi und Albanese war nicht zufällig gewählt: Australien ist einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons im asiatisch-pazifischen Raum, so dass das Entgegenkommen ein Signal für die künftige Zusammenarbeit war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ebenso wichtig war die Tatsache, dass Australien Quellen zufolge beschlossen hat, sich Chinas Beitritt zum umfassenden Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) nicht zu widersetzen – einem Handelspakt, der Kanada und zehn Länder im Indopazifik umfasst und keinen anderen Grund hat, als dem Einfluss Chinas entgegenzuwirken.

Als der Pakt 2018 in Kraft trat, brummten der chinesische Handel und die chinesischen Investitionen. Aber jetzt, wo das Land mit einem verlangsamten Wachstum, einem bröckelnden Immobiliensektor, einer drohenden Bankenkrise, ins Stocken geratenen Projekten der Neue-Seidenstraße-Initiative und verschiedenen internationalen Handelsbeschränkungen konfrontiert ist, sieht Peking einige der weniger schmackhaften wirtschaftlichen Voraussetzungen des Pakts als weniger giftig an.

Öffnung von Dienstleistungs- und Investitionsmärkten

Das CPTPP verlangt von den Mitgliedsstaaten die Abschaffung oder deutliche Senkung von Zöllen und eine starke Verpflichtung zur Öffnung von Dienstleistungs- und Investitionsmärkten sowie zu Regeln für den Wettbewerb, die Rechte an geistigem Eigentum und den Schutz ausländischer Unternehmen – alles Dinge, die laut einer kürzlich abgegebenen Erklärung des chinesischen Außenministeriums sehr gut mit Chinas Bemühungen um eine Vertiefung der Reformen und eine Ausweitung der Handelskooperation mit anderen Ländern übereinstimmen. Ob es nun stimmt oder nicht, Chinas Wirtschaft braucht die Vorteile, die der CPTPP-Block bietet, so dass selbst die Bereitschaft, sich für das Partnerschaftsabkommen zu qualifizieren, dessen Mitglieder größtenteils Verbündete der USA sind, als ein Akt der Versöhnung angesehen werden sollte.

China hat auch ein neues Interesse an der Pflege der Beziehungen zu seinen ost- und südostasiatischen Nachbarn gezeigt. Erst vorige Woche traf sich der chinesische Außenminister Wang Yi mit Takeo Akiba, Japans Nationalem Sicherheitsberater, mit dem er vereinbarte, die bilateralen Beziehungen zu stärken und einen Dialog auf hoher Ebene zu führen.

Sie sprachen auch über ein mögliches Treffen zwischen Xi und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida auf dem APEC-Gipfel. Unabhängig davon, ob es zu diesem Treffen kommen wird oder nicht, deutet allein diese Geste darauf hin, dass Peking verstanden hat, dass es besser ist, auch die Beziehungen zu Japan zu verbessern, wenn das Ziel darin besteht, die Beziehungen zu den USA zu verbessern, anstatt sinnlose Reibereien, beispielsweise über umstrittene Inseln im Ostchinesischen Meer, zu verursachen.

Wiederbelebung der Verteidigungsbeziehungen

Das Gleiche könnte man über das Südchinesische Meer sagen. Die chinesisch-philippinischen Beziehungen waren in letzter Zeit besonders angespannt, und die Wiederbelebung der Verteidigungsbeziehungen zwischen Washington und Manila hat jede Hoffnung Pekings auf eine Wiederherstellung der Beziehungen zu den Philippinen zunichte gemacht, die es für die Sicherung lebenswichtiger Seewege benötigt. (Die Ruhe im Ost- und Südchinesischen Meer wird wahrscheinlich eine der Forderungen Washingtons am heutigen Verhandlungstisch sein).

Es stimmt, dass China in letzter Zeit verstärkt in ostasiatische Gewässer vorgedrungen ist, und es stimmt auch, dass es vermehrt in Taiwans ausschließliche Wirtschaftszone eingedrungen ist. Aber auch hier ist es am besten, dies so zu interpretieren, dass Peking Washington auf jene Orte aufmerksam macht, an denen es Einfluss nehmen kann, und nicht als Versuch, die heutigen Gespräche zum Scheitern zu bringen.

Tatsächlich hat China weder das Interesse noch die Mittel, um in diesen Regionen Konflikte zu schüren. Die Zentralregierung ist damit beschäftigt, die neuen Reformen zur Entwicklung des ärmeren Landesinneren umzusetzen, den Banken- und Immobiliensektor zu stützen und zu verhindern, dass kleinere Länder, die an der Seidenstraßen-Initiative beteiligt sind, unfertige Projekte aufgeben. Und das ist nur die wirtschaftliche Seite von Pekings Problemen.

Angst vor dem Ausbruch von Unruhen

An der Militär- und Verteidigungsfront drohen derweil die Kämpfe zwischen der regierenden Militärjunta und den Rebellengruppen an der Nordgrenze Myanmars zu China auf China selbst überzugreifen. Auch die jüngste Konzentration der Regierungspartei auf die Unterstützung der Minderheitenprovinzen Xinjiang und Tibet lässt vermuten, dass die Angst vor dem Ausbruch von Unruhen dort wächst.

Wichtig ist, dass diese Gesten Pekings im Vorfeld des Gipfels mit den Interessen der USA in der Region übereinstimmen. Washingtons oberstes Ziel ist es, dass China dort keine ernsthafte militärische Bedrohung darstellt, insbesondere im Hinblick auf Taiwan und das Südchinesische Meer. Die Amerikaner brauchen echte Sicherheitsgarantien für den Pazifik, die das Risiko und die Belastung für die Vereinigten Staaten verringern würden. Wenn es hart auf hart käme, wären die USA in der Lage, einem aggressiveren China die Stirn zu bieten, würden es aber definitiv vorziehen, dies nicht zu tun.

Das bedeutet, dass Washington zwar seine eigenen Anreize hat, aber in den Gesprächen mit Peking über die besseren Karten verfügt. Die große Frage für China betrifft den Handel und die Investitionen, und es bleibt abzuwarten, wie anspruchsvoll die USA gegenüber China sein werden, wenn es seine Wirtschaftskanäle neu gestaltet. Es ist auch unklar, ob die USA ihre Forderungen schnell vorbringen oder den Dialog langsam angehen werden.

Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten Chinas muss das Land den Handel und die Investitionen der USA ankurbeln. Mit diesem Druckmittel können die USA Dinge wie Zollsenkungen, eine Verpflichtung zur Öffnung von Dienstleistungs- und Investitionsmärkten, eine Lockerung der Regeln für geistige Eigentumsrechte und Schutzmaßnahmen für ausländische Unternehmen fordern. Die Tatsache, dass China im Hinblick auf seinen potenziellen CPTPP-Beitritt Offenheit für diese Dinge gezeigt hat, zeigt, dass es auch hier aufgeschlossen sein könnte, wenn dies bessere Beziehungen zu den USA bedeutet.

Weitere Gespräche zur Rüstungskontrolle

Ein weiterer positiver Aspekt, den man von dem Treffen erwarten kann, sind weitere Gespräche zur Rüstungskontrolle. Sicherheitsbeamte beider Seiten haben vorige Woche die während der Obama-Regierung unterbrochenen Rüstungskontrollgespräche wieder aufgenommen. Es ist noch zu früh, um auf eine konkrete Vereinbarung über die Kontrolle nuklearer Waffen zu hoffen. Es ist jedoch bereits eine große Sache, dass die beiden Nationen miteinander reden, insbesondere wenn man bedenkt, dass China in der Vergangenheit nur ungern bilaterale und multilaterale Gespräche über Atomwaffen geführt hat.

Es gibt viele Spekulationen darüber, was das Treffen zwischen Xi und Biden Gutes bringen wird. Aber Taten sagen mehr als Worte, und Chinas Vorgehensweise deutet darauf hin, dass es die Beziehungen verbessern will – wenn auch langsam.

In Kooperation mit