„Die Zeit ist gekommen, wirtschaftliche Waffen gegen China einzusetzen (现在是对中国动用经济武器的时候了).“ Dieser Satz steht in einem langen Artikel in Voice of America China vom 13. September. Er ist genau so gemeint und soll China zu einer weiteren Eskalation bewegen. Es handelt sich dabei um keinen Schlagzeilenskandal. Der Satz markiert den offenen Umschwung zu einem Kurs planvoller, systematischer und direkter Schädigung einer Volkswirtschaft im Wettbewerb und wird von seinen Urhebern in diesem Artikel genau so erklärt. Das ist eine Definition von Krieg, eine explizite Kriegstreiberei. Gegen wen ist sie gerichtet?

Das Wall Street Journal wird zitiert, wonach die USA China jetzt als „höchste Bedrohung der nationalen Sicherheit (top national security threat)“ betrachten. Chinas Präsident Xi Jinping kommt im gleichen Zusammenhang als Vertreter einer kontinuierlichen Politik der Entwicklung durch Wettbewerb zu Wort. Offenbar meinen Experten wie Irwin Stelzer vom Hudson Institute, China sei gerade angreifbar, namentlich aufgrund seiner Jugendarbeitslosigkeit, und empfehlen, jetzt „die existierenden Waffen ernsthaft einzusetzen und neue zu entwickeln“.