In Iran fanden letzten Freitag Parlamentswahlen statt. Ersten Berichten zufolge war die Beteiligung vor allem in der Hauptstadt Teheran denkbar niedrig; nur die regimetreusten Unterstützer der Regierung gingen an die Urnen. Diese Entwicklung hatte sich bereits angedeutet, so dass führende Politiker die Bevölkerung wiederholt zur Wahl aufgerufen hatten. Zwar haben Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Iran schon seit Langem an Bedeutung verloren, doch liefern die Wahlbeteiligung und die Ergebnisse wichtige Hinweise auf Veränderungen im politischen System und die Legitimität der Führung.

Das mangelnde Interesse vieler Iraner an dem aktuellen Urnengang zeigt vor allem, dass eine Mehrheit von ihnen die Hoffnung aufgegeben hat, mit ihren Stimmen Einfluss auf die Politik des Landes nehmen zu können. Zwar waren Wahlen in der Islamischen Republik nie frei und fair, da die Kandidaten auch in der Vergangenheit durch den mächtigen Wächterrat auf ihre Loyalität zum Regime überprüft und häufig disqualifiziert wurden.