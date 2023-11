Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wurde von vielen Regierungen umgehend verurteilt. Nicht von der Türkei. Der türkische Präsident Erdogan hielt sich in den Tagen nach dem 7. Oktober zurück. Dahinter stand die Absicht, selbst als Vermittler zwischen den Parteien aufzutreten. So erklärte er mit Blick auf die massakrierten israelischen Bürger: „Die palästinensische Frage ist die Wurzel aller Probleme in unserer Region. Solange diese Frage nicht auf gerechte Weise gelöst wird, wird es in unserer Region keinen Frieden geben.“ Das kam zuerst einmal überraschend, denn Präsident Erdogan ist in der Vergangenheit nicht dadurch aufgefallen, dass er sich um die Lösung des Problems bemüht hätte.

Jetzt aber wollte er umgehend mit Präsident Abbas und der israelischen Regierung sprechen. Wie zwischen Russland und Ukraine wollte Erdogan auch im Konflikt zwischen Israel und Palästinenser als der angesehene internationale Vermittler auftreten. Von der Hamas war in den ersten Tagen nach dem Terrorangriff noch gar keine Rede.