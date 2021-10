So erreichen Sie Kilian Kirchgessner:

Kilian Kirchgeßner ist Korrespondent in Prag. Seit 2005 verfolgt er das Geschehen in Tschechien und der Slowakei.

Ein Video aus dem Frühjahr, Ivan Bartoš hat es selbst auf seinem Face­book-Profil gepostet: Es zeigt ihn an einer Fitnessanlage in einem Prager Park. Ein paar Mal zieht er sich mühelos hoch, dann macht er eine Rolle um die hohe Stange, dass seine Dreadlocks nur so fliegen. „Meine Form hat durch das ständige Sitzen im Parlament ein wenig nachgelassen“, sagt er schmunzelnd zu dem Video. „Da habe ich vor zwei Jahren mit dem Trainieren angefangen.“

Es ist eine ungewöhnliche Inszenierung für jemanden, der gute Aussichten hat, nächster tschechischer Premierminister zu werden. Aber dass er sich nicht verbiegt, rechnen viele Wähler ihm hoch an, und tatsächlich kann der Video-­Schnipsel von Bartoš’ Trainingseinheit als Symbol für die Prager Piratenpartei dienen: Ihr Biss schleift sich auch nach vier Jahren im Parlament nicht ab – und vor allem hat sie große Ambitionen.