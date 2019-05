Die Philippinen gelten seit langem als eines der Hauptländer für Kinderprostitution. Eine Mischung aus Armut, skrupellosen Menschenhändlern und hilflosen Behörden hat hier eine millionenschwere Industrie entstehen lassen. Seitdem das Internet auch die entlegensten Inseln erreicht hat, hat sich das Geschäft ausgeweitet – in die virtuelle Welt des Cyberspace. Eine neue Form der Prostitution ist entstanden, in der jeder mitmachen kann, der einen Internetanschluss und eine Webkamera besitzt. Bei acht von zehn philippinischen Kindern, so schätzt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, besteht inzwischen die Gefahr des sexuellen Missbrauchs im Netz. Das Internet, gleich einem Teufelskreis, befeuert zuletzt auch wieder die Offlinewelt: In Facebook-Gruppen wie „Filipino Boys For Gay Travellers“ suchen Männer aus Europa und Arabien minderjährige Jungs für Sex. Bezahlt wird online mit Bitcoins oder per Geldtransfer mit Western Union.