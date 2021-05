Die englische Fahne mit dem roten Georgskreuz auf weißem Grund flattert nicht mehr über dem Eingang zum britischen Militär-Museum auf der Hauptstraße von Coldstream. Das schottische Städtchen liegt direkt an der Grenze zu England. Wegen der niedrigeren Grundstückpreise lassen sich auch Engländer gerne hier nieder. So wie Trevor Brünning. Der Besitzer des kuriosen Mikromuseums, das historische Bilder zeigt und Armeezubehör verkauft, wollte neben der schottischen auch die englische Fahne hissen. Als Zeichen der Verbundenheit.

Doch seinen schottischen Nachbarn missfiel die Idee. Die Kinder der Brünnings – sagen die Eltern – wurden in der Schule gemobbt. Sie gehen jetzt über den Fluss in England in eine englische Schule. Brünning sagt: „Die Stimmung ist angespannt.“ Über dem Eingang zum Shop hängt jetzt als Kompromiss die britische Fahne.

Als 28. Staat zurück in die EU?

Dieser Union Jack aber, der bleibt vielleicht auch nicht mehr lange da. Denn Schottland könnte in einigen Jahren in die Unabhängigkeit als eigener Staat ziehen – und als 28. Staat in die EU zurückkehren. Am 6. Mai wählen knapp sechs Millionen Schotten ihr Parlament neu. Seit 1999 gibt es als Zugeständnis an die Autonomiebedürfnisse der Schotten eine eigene Volksvertretung. Auch Waliser und Nordiren haben ein solches Parlament bekommen, nur England hat kein eigenes. Die Engländer dominieren allerdings traditionell im britischen Unterhaus, wo alle vier Nationen vertreten sind.

Sollten die schottischen Nationalisten der SNP unter Nicola Sturgeon am Donnerstag hoch gewinnen, stehen die Zeichen auf Separation von den Brexit-Briten. Die Schotten sind mehrheitlich pro-europäisch, sozialdemokratisch und haben die konservative Regierung von Boris Johnson satt. In den jüngsten Umfragen liegt die SNP mit knapp 50 Prozent Wählerzuspruch weit vor den Konservativen mit 21 Prozent.

Bürger zweiter Klasse

„Wir wollen endlich die Geschicke unserer Nation selbst bestimmen“, sagt Donald, der mit seiner Familie gerade im Militärmuseum Zuflucht vor dem kalten Frühlingsregen sucht. Der Ingenieur will seinen Familiennamen lieber nicht nennen. Er wendet sich höflich an Museumsdirektor Brünning: „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe persönlich nichts gegen Sie als Engländer, aber ich wurde so oft als Schotte wie ein Bürger zweiter Klasse behandelt, ich will das nicht mehr.“ Brünning antwortet bekümmert: „Eine Grenze zwischen England und Schottland – das ist mein Albtraum.“

Die meisten Bewohner Coldstreams sehen das auch so. „Es ist eine Tragödie, dass die Brexit-Tories uns aus der EU herausgeholt haben“, klagt der pensionierte Sozialarbeiter Tony Bennett. Er wählt an sich eher links, aber die schottischen Grünen und die SNP sprechen sich für die Unabhängigkeit von England aus: „Jetzt auch noch aus dem Vereinigten Königreich austreten? Nein, danke. Mauern hochziehen halte ich nicht für sinnvoll.“

Südlich der jetzigen grünen Grenze zwischen Schottland und England baute einst der römische Kaiser Hadrian 122 nach Christus eine Mauer. Die Reste sind heute nicht mehr als eine Touristenattraktion. Hadrian baute sie nicht nur, um sein „Britannia Inferior“ vor den Schotten im Norden zu schützen. Die Römer nutzten sie, um Zölle an der Grenze einzuheben.

Druck für ein Unabhängigkeitsreferendum

So könnte es bald wieder kommen. Bevor die Grenze zwischen England und Schottland eine harte EU-Außengrenze mit einem komplizierten Abkommen über Güter- und Menschenverkehr wird, gibt es allerdings einige Hürden zu nehmen: Gewinnt Nicola Sturgeon am Donnerstag die Wahlen, will die sie dann bis 2023 ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Bisher wird ihr dieses vom britischen Premier Boris Johnson verweigert.

Sollte Johnson dem politischen Druck für ein Unabhängigkeitsreferendum doch nachgeben, müssten die Schotten in der Mehrheit für die Sezession vom Vereinigten Königreich stimmen. Seit der Ölpreis stark gefallen ist, kann sich Nicola Sturgeon nicht mehr darauf verlassen, dass das schwarze Gold vor der schottischen Küste den Schotten die Unabhängigkeit von Westminster versüßt. Erst wenn diese Hürden genommen wurden, könnten die EU und Schottland über einen Wiedereintritt Schottlands in die EU verhandeln.

Derzeit zeigen die meisten Umfragen ein genau in der Mitte gespaltenes Land. „Der Brexit drängt proeuropäische Schotten Richtung Unabhängigkeit, aber es gibt auch eine Gegenbewegung“, erklärt Jan Eichhorn von der Universität Edinburgh: „Manche fürchten eben auch eine harte Grenze“.

Schlechte Regierungsbilanz

Colin McGregor zum Beispiel. Der schottische Großfarmer von Coldstream hat eine Engländerin zur Frau, und die Schwiegermutter lebt jenseits der Grenze in England. Von seiner schmucken Farm blickt man weit über die grünen Hügel Südschottlands nach England. Nicht nur die Familie, auch seine Felder hat der Bauer auf beiden Seiten der grünen Grenze. „Die SNP redet von der Unabhängigkeit, um davon abzulenken, dass ihre Regierungsbilanz so mies ist“, sagt McGregor.

Tatsächlich hat die schottische Regierung die Covid-Pandemie nicht unbedingt besser gemeistert als die britische Zentralregierung in Westminster. Die Todeszahlen waren überall hoch, die Impfkampagne dann aber auch im gesamten Vereinigten Königreich erfolgreich. Die schottische – und walisische und nordirische – Autonomie sieht vor, dass die drei Nationen für ihre Gesundheitspolitik selbst zuständig sind. In der Praxis gibt es deshalb derzeit jetzt unterschiedliche Covid-Maßnahmen auf beiden Seiten der Grenze. In Schottland darf man schon in Restaurants essen, in England nur im Gastgarten. Deshalb kommen englische Tagestouristen derzeit gerne nach Coldstream.

Eine neue Mauer in Europa?

Für McGregor kommt noch etwas hinzu: „Ich habe wirklich keine Lust, in einem Schottland aufzuwachen, das ein Ministaat am großen EU-Tisch ist“, sagt der Großbauer. Er wählt deshalb die schottischen Konservativen, die für die Union mit England eintreten. Viel Erfolg können die sich aber nicht erhoffen – die harte Brexitpolitik der britischen Regierung ist in Schottland generell nicht beliebt. Boris Johnson blieb dem Wahlkampf im hohen Norden deshalb auch tunlichst fern.

Bei den schottische Wahlen läuft es am Ende auf die Frage hinaus, was den Schotten wichtiger ist: Teil des Vereinigten Königreichs zu bleiben, das vom konservativen Brexitpremier Johnson regiert wird, der die Briten aus der EU geholt hat. Oder ein unabhängiges Land unter sozialdemokratischer Führung von Nicola Sturgeon zu werden mit der Option, der EU wieder beizutreten.

Am Wochenende werden die Grenzlandbewohner in Coldstream schon mehr darüber wissen, ob sie sich auf eine neue Mauer in Europa vorbereiten müssen oder nicht.