Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Aufbau einer modernen Armee und der Entwicklung einer starken Wirtschaft – unabhängig davon, ob die militärische oder die politische Führung den Staat kontrolliert. Das liegt daran, dass die Fähigkeiten, die für die Entwicklung einer modernen, wirtschaftlich produktiven Gesellschaft erforderlich sind, auch für den Aufbau eines kompetenten Militärs benötigt werden. In Saudi-Arabien mangelt es an beidem. Stammesdenken und die Besessenheit der saudischen Könige vom Überleben des Regimes haben die Entwicklung einer robusten Wirtschaft oder kompetenter Streitkräfte verhindert. Ihr Widerstand gegen eine Änderung der gesellschaftlichen Werte des Landes setzt einen Kreislauf aus Schwäche und Unterentwicklung fort.

Dies erklärt das Scheitern des großangelegten Entwicklungsplans „Vision 2030“. Im Jahr 2014 erlebte Saudi-Arabien nach dem Einbruch des Weltmarktpreises für Erdöl – dessen Export 90 Prozent der Einnahmen des Landes ausmachte – eine schwere Finanzkrise. Die Arbeitslosenquote kletterte auf über 12 Prozent und wird bis 2030 voraussichtlich auf ernüchternde 22 Prozent ansteigen. Kronprinz Mohammed bin Salman schlug daher ein umstrittenes Projekt vor, um Saudi-Arabien von einem ölabhängigen Land zu einer modernen, multisektoralen Wirtschaft zu machen. Bislang ist seine Vision jedoch nicht aufgegangen.

Saudi-Arabiens militärische Schwäche

Die militärische Schwäche Saudi-Arabiens wurde durch die Intervention im jemenitischen Bürgerkrieg im Jahr 2015 aufgedeckt. Es war der erste Konflikt, an dem die saudische Armee voll beteiligt war. Den Saudis ist es jedoch nicht gelungen, die Huthi-Rebellen zu besiegen – trotz ihrer überlegenen Ausrüstung und Truppenstärke, die sich nach Angaben des Internationalen Instituts für Strategische Studien im Jahr 2019 auf 252.000 Mann belief. Seit 2015 haben die Saudis wiederholt um militärische und logistische Unterstützung durch die USA gebeten, was die Frage aufwirft, ob die Saudis angesichts ihrer bereits umfangreichen Ausrüstung mit zusätzlichen Waffen versorgt werden müssen. Mit Blick auf die Schwäche der saudischen Armee und ihre Abhängigkeit vom Schutz durch die USA sagte Senator Lindsey Graham 2018: „Ohne die Vereinigten Staaten würden sie in Saudi-Arabien in etwa einer Woche Farsi sprechen.“

Vier Jahre nach Beginn des Krieges hatten die Saudis die totale Kontrolle über die militärische Situation verloren. Die Huthis hatten mehr als 20 Orte in Saudi-Arabien eingenommen und hätten die Stadt Nadschran erreichen können, deren Flughafen 18 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. In den Regionen Asir und Jizan waren trotz des Einsatzes sudanesischer Truppen und amerikanischer Experten Dutzende von Dörfern und Orten unter die Kontrolle der Huthis geraten. In der Zwischenzeit hatte Saudi-Arabien seine militärischen Ziele im Jemen ausgeschöpft, so dass nur noch Zivilisten bombardiert werden konnten, was Washington verärgerte.

Ausländische Söldner

Riads Rückgriff auf ausländische Söldner konnte das Kräfteverhältnis gegen die Huthis nicht verschieben, was die saudische Regierung dazu veranlasste, nach einem Weg zur Beendigung des Krieges zu suchen, trotz der anfänglichen Erwartungen des Kronprinzen, dass die saudische Armee eine Woche nach ihrem Einsatz in Jemens Hauptstadt Sanaa einmarschieren würde. 2014 nahm Saudi-Arabien die Hilfe pakistanischer, ägyptischer und jordanischer Streitkräfte in Anspruch, die es an den Grenzen zum Irak stationierte, da es befürchtete, dass der Islamische Staat nach der Eroberung der irakischen Stadt Mossul in das Land eindringen könnte.

Die Nachricht, dass Saudi-Arabien um die Unterstützung tausender ausländischer Truppen bittet, löste Spekulationen über die Militärdoktrin des Königreichs aus, da es Hunderte von Milliarden Dollar für Waffen ausgibt – um sich am Ende auf ausländische Streitkräfte zum Schutz des Regimes verlassen zu müssen. Einige Analysten haben sich gefragt, warum Riad weiterhin in Waffen investiert, wenn sein Militär das Land ohnehin nicht verteidigen kann. Der saudische Verteidigungshaushalt für 2023 beläuft sich auf umgerechnet insgesamt 69 Milliarden US-Dollar, mehr als die Militärausgaben aller anderen arabischen Länder zusammen und mehr als die Verteidigungshaushalte von Japan und Deutschland. Das saudische Militär hat sich auf den Kauf von Waffen, die Zahlung von Gehältern und den Bau von Infrastrukturen konzentriert, aber der Ausbildung seiner Streitkräfte wenig Aufmerksamkeit geschenkt, die sich als unwillig erwiesen haben, neue Techniken zu erlernen und Hightech-Ausrüstung zu bedienen.

Die Kampffähigkeit der Armee ist nahezu inexistent, obwohl sie über hochentwickelte militärische Mittel verfügt und intensive, von US-Truppen betreute Trainingskurse in Anspruch nimmt. Ein Beispiel aus dem Ersten Golfkrieg ist hierfür ein gutes Beispiel: Dem saudischen Piloten eines F-15-Kampfjets gelang es nicht, zwei mit Exocet-Raketen bestückte irakische Mirage-Flugzeuge abzufangen, obwohl ihm ein amerikanisches Frühwarn- und Kontrollflugzeug deren Standort mitgeteilt hatte. Dem Piloten gelang es erst, die Flugzeuge abzuschießen, nachdem ihm die US-Kontrollflugzeuge Schritt für Schritt erklärt hatten, wie dies zu tun sei. Die saudischen Medien hingegen feierten den Vorfall als eine bemerkenswerte militärische Leistung.

Unmotiviertes Personal

Eine der größten Herausforderungen für die Armee ist ihr Personal. Bei den Elitetruppen gab es Fälle von Massendesertion. Soldaten haben sich geweigert, an der südlichen Grenze Dienst zu tun, und einige haben ihren Abschied vom Militär beantragt, weil sie nicht kämpfen wollten. Die Armee kontrolliert ihr Personal nicht und stellt es nicht vor ein Kriegsgericht, wenn es desertiert oder nach Ablauf des Urlaubs nicht zu seiner Einheit zurückkehrt. Stattdessen verweist sie sie an Vertreter ihrer Stämme in der Armee.

Die jährliche Wachstumsrate der saudischen Wirtschaft lag zwischen 2003 und 2013 bei höchstens 0,8 Prozent, obwohl die Regierung zwischen 1970 und 2014 Milliarden von Dollar für neun Fünfjahrespläne zur wirtschaftlichen Entwicklung ausgegeben hat. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ziele der Pläne nicht erreicht wurden, und die „Vision 2030“ dürfte ebenso schlecht abschneiden. Sie setzt eine Fülle von qualifizierten Arbeitskräften voraus, aber ein erheblicher Teil der saudischen Jugend weigert sich, an einer produktiven Arbeit teilzunehmen, die häufige Schulungen erfordert und schlechter bezahlt wird als gedacht. Sie erwarten ein Leben im Luxus, was bedeutet, dass die saudische Wirtschaft wahrscheinlich weiterhin auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sein wird, um die Lücke zu schließen. „Saudi Arabian Airlines“ ist ein gutes Beispiel dafür: Dem Personal der nationalen Fluggesellschaft des Landes mangelt es an Professionalität. Ausländische Piloten beklagen sich über einen völligen Mangel an Disziplin. Saudis rauchen auf dem Flugzeugdeck beim Auftanken und in der Luft. Einheimische Piloten schwänzen oft das Training und melden sich krank, wenn ihnen die Flugpläne nicht gefallen.

Projekt „Vision 2030“ droht zu scheitern

Angesichts seiner wirtschaftlichen, administrativen, politischen und kulturellen Zusammensetzung kann das Land den Erfolg der „Vision 2030“ nicht gewährleisten. Die starre und langsame Bürokratie Saudi-Arabiens sowie die schwache Hightech-Infrastruktur und die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften schrecken ausländische Investoren ab. Das Projekt hängt auch vom Aufbau einer offenen, integrativen Gesellschaft ab, die bereit ist, Stammesdenken zu überwinden – aber das Regime ist nicht bereit, dieses Problem über oberflächliche Erklärungen hinaus anzugehen. Bei einigen Projekten der „Vision 2030“ ist es auch unwahrscheinlich, dass sie ausreichend refinanziert werden. Die Planstadt Neom in der nördlichen Wüste des Königreichs beispielsweise wird 500 Milliarden Dollar kosten und wahrscheinlich nicht genügend Investoren anlocken.

Um den Erfolg der „Vision 2030“ zu gewährleisten, wären auch politische Reformen erforderlich, die der Politik von Kronprinz Mohammed bin Salman widersprechen. Das Regierungskonzept des Kronprinzen beruht auf der Monopolisierung von Entscheidungen und der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Er hat sogar versucht, die Freitagspredigten in den Moscheen im ganzen Königreich zu vereinheitlichen, und ist gegen Kritiker mit willkürlichen Verhaftungen und außergerichtlichen Tötungen vorgegangen. Parallel dazu erfordert der Übergang zu einem produktiven Staat die Schaffung einer wissensbasierten Wirtschaft und die Abkehr von der Stammesgesellschaft – was die wichtigsten Pfeiler der saudischen Politik untergraben würde.

Saudische Gehorsamskultur

Damit die „Vision 2030“ funktioniert, muss die saudische Gesellschaft die Voraussetzungen für Modernität mitbringen. Doch die Saudis sind darauf sozialisiert, Befehle zu befolgen und ihre Vorgesetzten nicht zu hinterfragen. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass gewöhnliche Saudis, die dazu erzogen wurden, die Befehle ihrer Herrscher respektvoll zu befolgen, widersprechen werden. Seit dem Öl-Boom in den 1970er Jahren haben sie sich einen gewissen Lebensstandard angewöhnt, der große Annehmlichkeiten beinhaltet, ohne dass sie diese selbst erwirtschaften müssen. Wenn die Regierung den einfachen Saudis vorschreibt, ihren Lebensunterhalt durch harte Arbeit zu verdienen, ist das für sie ein Gräuel. In ähnlicher Weise erwarten die saudischen Könige schnelle Ergebnisse und glauben, dass sie mit Investitionen in Megaprojekte ihre Ziele erreichen können – was den Wunsch der saudischen Gesellschaft nach sofortiger Befriedigung widerspiegelt.

Manche bezweifeln, dass die saudischen Könige wirklich ein starkes Militär haben wollen. Sie haben den Streitkräften nie vertraut, vor allem nicht, nachdem diese 1969 versucht hatten, die Monarchie zu stürzen. Die Saudis haben die Armee in großen Stützpunkten an den Grenzen zu Jordanien und Jemen stationiert, um sie von den Zentren der politischen Macht fernzuhalten. Außerdem rekrutierten sie pakistanische Piloten, um Luftangriffe auf die Paläste der Königsfamilie zu verhindern. Eine der Funktionen der besser bewaffneten und besser bezahlten Nationalgarde ist es, als Gegengewicht zur Armee zu dienen. Die saudische Regierung hat Pläne zur Steigerung der militärischen Effizienz nie sorgfältig umgesetzt, da sie befürchtete, dass dies zu Verhaltensänderungen und zur Abkehr von traditionellen Werten führen könnte. In ihren fünfjährigen Entwicklungsplänen hat sie stets die mittelalterlichen Werte des Landes verteidigt, die auf Gehorsam und unbestrittener Loyalität gegenüber dem König beruhen. Moderne gesellschaftliche Werte hingegen könnten unabhängiges Denken, die Forderung nach politischer Teilhabe und damit die Umwandlung des Königreichs in eine konstitutionelle Monarchie bewirken.

Unüberwindbares Stammesdenken

Die Regierung hat auch wenig unternommen, um das Wiederaufleben des Stammesdenkens einzudämmen, das seinen Weg in das Militär, die Bürokratie und das öffentliche Leben gefunden hat. Um die Jugend davon abzuhalten, sich dem politischen Islam zuzuwenden, hat sich Mohammed bin Salman auf begrenzte Bemühungen zur sozialen Liberalisierung konzentriert, etwa die Zulassung von Konzerten und anderen Formen der Unterhaltung. Diese Maßnahmen werden aber letztlich eher zu Stagnation als zu Modernisierung führen.

