Anlass für Erdogans erneute Attacken ist die klare Haltung, die Macron nach der brutalen Ermordung des Lehrers Samuel Paty bezogen hatte. Islamistische Hetzer dürften sich in Frankreich keinen Moment sicher fühlen, sagte Macron, der in seiner Rede sehr sorgfältig zwischen Muslimen und Islamisten unterschied, ehe er Paty zum Gesicht der Republik erklärte und „zum Gesicht unseres Willens, die Terroristen zu brechen, die Islamisten zu vernichten und als Gemeinschaft freier Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu leben.“