Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Der Krieg in der Ukraine sollte nie ausschließlich in der Ukraine stattfinden. Am 21. Februar, zu später Stunde, hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine lange Rede, in der er im Wesentlichen dem Westen den kalten Krieg erklärte. Er machte auch deutlich, dass eine unabhängige Ukraine nicht existieren darf. Aber warum hat sich Putin entschieden, die militärische Invasion jetzt zu starten? Warum scheint Russland nicht wirklich von den Sanktionen betroffen zu sein, die der Westen verhängt hat? Auf diese Frage gibt es keine einfachen Antworten, denn die Situation ist komplex. Es lohnt sich aber, ihr auf den Grund zu gehen.

Wir sind gerade in den ersten globalen Wirtschaftskrieg eingetreten – und das ist kein Zufall. Ich behaupte, dass die derzeitige militärische Invasion in der Ukraine nicht nur die erste größere Operation des von Russland begonnenen Wirtschaftskriegs ist. Sondern auch eine Fortsetzung der politischen Kriegsführung gegen den Westen, die Russland in den frühen 2000er Jahren begonnen hat. Das Ende der russischen Militärinvasion in der Ukraine (wenn es denn kommt) wird wahrscheinlich nicht das Ende des derzeitigen globalen Wirtschaftskriegs sein.