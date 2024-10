Das glückliche Österreich lässt sich scheiden. Man erinnere sich: „Bella gerant alii …“, das romantische Motto der einstigen österreichischen Konsensdemokratie, das bereits auf Erzherzog Rudolf IV. zurückgehen soll, hat ausgedient. Vorerst zumindest. Denn nicht erst seit den Nationalratswahlen vom vergangen Sonntag führt Österreich in gewisser Weise Krieg gegen sich selbst. Da ist zum Beispiel Burg-Reckin Elfriede Jelinek, die noch vor Ausgang der nun viel diskutierten Wahl per öffentlicher Aussendung bekannt gab, dass sie eine mögliche Regierungsbildung mit den Freiheitlichen nicht werde hinnehmen können: „Diese Leute wollen also über uns bestimmen. Das kann unmöglich von uns angenommen werden“, ließ sie bereits im Mai diesen Jahres zur Eröffnung der Wiener Festwochen wissen.

Was damals noch eingebettet war in eine künstlerische Aktion – der „Ausrufung der freien Republik Wien“ – wird seit dem 29. September von nahezu jedem als das Verstanden, was es wohl bereits während der ersten Deklamation bedeuten sollte: eine Art Verweigerungsbekundung gegenüber jeglichen Blautönungen in einer kommenden Bundesregierung.

Die FPÖ hat es der vornehmlich linken Wiener Kulturszene aber auch nie leicht gemacht. Die Freiheitlichen und die Musen, das war schon immer eine durchweg schwierige Liaison: Schon unter dem blauen Übervater Jörg Haider plakatierten die Rechtspopulisten einst die für internationale Ohren vielleicht merkwürdig klingende Frage: „Wollt ihr Peymann und Jelinek – oder Kunst und Kultur?“ Für das einstige politische Schmuddelkind aus Kärnten, welches die FPÖ in den 1990er Jahren nach und nach radikalisiert hatte, schien die spätere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek nämlich allenfalls eine neurotische Skandalnudel abzugeben – eine „zutiefst frustrierte Frau“, wie Haider selbst einmal über Österreichs berühmteste Intellektuelle geurteilt hatte.

Was für die Blauen aber stattdessen zeitgenössische Kultur sein sollte, das haben sie weder damals noch heuer im Superwahljahr 2024 klar umrissen. Ganz an das rechte Super-Ego von ehedem angelehnt, diffamierte FPÖ-Spitzenmann Herbert Kickl die österreichische Kunstszene daher in der zurückliegenden Wahlschlacht um den Nationalrat weiterhin als „ein paar komische Nackerte“.

Doch die „Nackerten“ schlugen alsbald zurück: In einem offenen Aufruf etwa forderten namhafte Künstler aus dem innersten Kreis der Wiener Burg: „Widerstand jetzt! Stopp der FPÖ!“ Für unzählige Künstler ging es bei der zurückliegenden Nationalratswahl also schlicht ums Ganze: „Gegen die Rückkehr zum Ständestaat – für echte Demokratie und wahre Freiheit!“ Unterzeichner des rebellischen Aufrufs: Elfriede Jelinek, Mavie Hörbiger, Birgit Minichmayr, Caroline Peters und der Schweizer Theatermacher Milo Rau. In Wien, der Stadt, in der Freud einst seine epochemachenden „Studien zur Hysterie“ vorgelegt hatte, kippt eben auch das Politische immerzu und allzu schnell in ein übergroßes Theater.

Kultur des Nörgelns

Nun muss man kein sonderlicher Kenner Wiener Verhältnisse sein, um zu wissen, dass die Scharmützel zwischen Burgtheater und Café Landmann – mithin zwischen Hochkultur und Politik – seit den Tagen Egon Schieles zur alpenländischen Nationalidentität dazugehören; längst sind sie touristisch so gut vermarktbar wie die rosa Neapolitanerschnitte oder der schwarze Meinl-Mohr. Problematischer ist da schon, dass Wahlsieger Kickl nicht nur in Burg, Staatsoper und Museumsquartier kein gemachtes Bett finden will; auch am Wiener Ballhausplatz selbst scheint nicht recht Platz für den rechten Hardliner und einstigen Innenminister unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu sein.

Zwar darf man noch weiterhin gespannt sein, ob der grüne Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kickl, der zuletzt immer wieder mal offen vom „Systemwechsel“ spintisierte, wenigstens mit einer Regierungsbildung beauftragen wird, doch schon jetzt haben die Vorsitzenden sämtlicher im Parlament vertretenen Parteien durchblicken lassen, dass sie mit einer FPÖ unter Kickl weder einen Bund fürs Leben, noch auch nur einen für die kommende Wahlperiode eingehen werden.

Von wegen also „Tu felix Austria nube!“: In Österreich, dem Land der „sechseinhalb Millionen Alleingelassenen“, die ununterbrochen „nach einem Regisseur schreien“, wie es Thomas Bernhard einst in seiner unnachahmlich grantigen Art behauptet hatte, scheint gegen das sogenannte „dritte Lager“ zumindest auf Bundesebene vorerst eine unverrückbare Brandmauer zu stehen. Und das, obwohl die Freiheitlichen, ganz anders etwa als die AfD in Deutschland, bereits fünfmal an einer Bundesregierung beteiligt waren.

Bei Kickl aber hört der besonders in den Anfangsjahrzehnten der Zweiten Republik gepflegte Wille zum Konsens, in dem alles möglichst im Einvernehmen geregelt wurde, ein für alle Mal auf. Zwar hat Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer den Bundespräsidenten heute aufgefordert, er möge den Auftrag zur Regierungsbildung der FPÖ als stimmenstärkste Partei erteilen, dies aber wohl nur, weil dann der Staffelstab möglichst schnell wieder an ihn selbst zurückfiele. Denn, so war noch vor der Wahl in einer ÖVP-Broschüre zu lesen: „Kickl kann es nicht.“

Kann Kickl Kanzler?

Und dass er es aus Sicht der Mehrheit im Parlament wohl tatsächlich nicht kann, das hat er in der 2019 an Ibiza gescheiterten türkis-blauen Regierung mehrmals bewiesen. In seiner Zeit als Innenminister fiel damals nicht nur die rechtsstaatlich bedenkliche Aussage, dass „das Recht der Politik zu folgen habe und nicht die Politik dem Recht“; Kickl machte damals auch immer wieder durch Skandale von sich reden: von der Durchsuchung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bis hin zur Verwicklung in die Inseraten-Affäre. Unvergessen auch sein angeblicher Verbalausrutscher, demzufolge er Asylbewerber „an einem Ort konzentrieren“ wolle.

Für Beate Meinl-Reisinger von den Neos war daher schon am Wahlabend klar: „Ich will Sie nicht in der Regierung haben.“ Und die allermeisten sahen das ähnlich: Kickl kann nicht Kanzler! Doch kann man auf Dauer unbeschädigt gegen eine relative Mehrheit von 29,2 Prozent der Wähler anregieren – gegen Wähler zudem, die längst aus allen Milieus und Bildungsschichten kommen? „Unsere Hand ist ausgestreckt“, so Kickls offener Ranwanzer am Tag des wohl größten Erfolges in der Geschichte seiner Partei. Ein Angebot also, auch wenn derzeit wohl niemand öffentlich mit dem Freiheitlichen Klubobmann beim Händchenhalten erwischt werden will.

Und so geht der Kulturkampf in Österreich vorerst weiter. Denn anders als etwa in Dänemark oder in anderen skandinavischen Ländern ist es den Parteien der Mitte in der Alpenrepublik bis dato nicht gelungen, die Stimmen der Populisten abzuschmelzen. Im Gegenteil: Zwar hat die ÖVP besonders in der Asylpolitik immer wieder versucht, die Grenzen zwischen Türkisen und Blauen ins Schwimmen zu bringen, profitieren aber konnte davon am Ende nur die FPÖ. Deren Wahlsieg, so befürchten es derzeit nicht nur linke Politikbeobachter wie etwa Falter-Journalistin Barbara Toth, könnte die „Zeitenwende in die Dritte Republik“ markieren.

Es wäre dies aber eine Republik des vermutlich unglücklicheren Österreichs. Der Grundkonsens in der Gesellschaft, der so dringend vonnöten wäre, will man komplexe Themen wie Migration, Corona-Aufarbeitung oder das Schrumpfen der Wirtschaft wirklich angehen, er wäre dahin. Das Land steht daher vor einer schwierigen Aufgabe: Wie führt man die Ränder zurück in die Mitte? Vielleicht wird die nächste Koalition also nur eine Vernunftehe werden. Egal, Hauptsache Österreich wird wieder glücklich.