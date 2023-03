So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Die 35-jährige Anwältin Bedia Büyükgebiz befand sich mehrere Tage mit weiteren türkischen Anwälten in einer „Gerechtigkeitswache“ in der vom Erdbeben schwergetroffenen Stadt Hatay, um den Abriss des Amtes für Bauaufsicht und Baumaterialien zu verhindern. Nach einer Live-Schaltung am 11. Februar beim türkischen Sender HALK TV gilt sie unter Erdoǧan-Kritikern als Heldin.

Frau Büyükgebiz, wie erfuhren Sie von der Anweisung, das Amt abzureißen?