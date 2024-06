Wenn Javier Milei in diesen Tagen in Spanien und Deutschland erwartet wird, wo er in Hamburg mit einem Preis der Hayek-Gesellschaft ausgezeichnet wird, kann es sein, dass er um seine Amtskollegen Pedro Sanchez und Olaf Scholz einen großen Bogen macht. Mit der spanischen Regierung lieferte sich der radikal-marktliberale Präsident ein Wortgefecht, nachdem ihn ein Minister des Drogenkonsums beschuldigte – freilich ohne Beweise. Seitdem fliegen die Giftpfeile zwischen Buenos Aires und Madrid hin und her. Auch aus deutschen Regierungskreisen kamen zuletzt kritische Worte – allerdings wegen Mileis verbalen Retourkutsche Richtung Madrid, nicht wegen der spanischen Beleidigungen. Nur eines ist beim libertären Politiker, der seit gut einem halben Jahr im Amt ist, sicher: Dass Milei immer für eine Überraschung gut ist – auch bei der Reiseplanung.

Der populärste Regierungschef Südamerikas Im Dezember war die Zahl der Kritiker, die Milei nach dessen spektakulär lautstarken Wahlkampf mit Kettensäge ein baldiges Ende voraussagten, noch ziemlich groß. Keine sechs Monate, dann würden ihn die Argentinier aus dem Land jagen, hieß es vor allem in linksliberalen Medien. Doch nun ist Milei laut jüngsten Umfragen einer der, wenn nicht gar der populärste Regierungschef Südamerikas. Und dass, obwohl er seinen Landleuten ein knallhartes Sparprogramm aufgedrückt und sich gerade erst – auch dank einiger Stimmen aus der Opposition – mit einem durchgreifenden Reformgesetz neue Handlungsspielräume verschafft hat.