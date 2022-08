Für diesen Herbst und Winter wird die nächste Explosion der Energiepreise und der damit verbundenen steigenden Lebenshaltungskosten erwartet: Im Januar 2023 soll die durchschnittliche Gas- und Stromrechnung bereits 3615 Pfund betragen – 4323 Euro. Im Vereinigten Königreich will die jetzige Regierung – anders als in Frankreich – die Energiepreise für die Verbraucher nicht deckeln. Da wird selbst die Queen im Buckingham Palast in einigen Zimmern die Heizung abdrehen lassen müssen.