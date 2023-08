Die Geschichte der Alija beginnt schon zu babylonischen Zeiten. Nach der Zerstörung des ersten Tempels wanderten die jüdischen Stämme aus Israel in alle Länder der Welt aus. Mit der Gründung des Staates Israels, 1948, und für viele vom Holocaust verfolgte deutsche und osteuropäische Juden schon in den 30er Jahren, beginnt die massenhafte Rückkehr gläubiger Juden in das Land ihrer Vorfahren.