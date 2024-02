Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Frank Elderson, eines von sechs Mitgliedern des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), ist bei einer internen Sitzung jüngst deutlich geworden: „Ich will diese Leute nicht mehr.“ Diese Leute, das sind Mitarbeiter der EZB, die die ökologisch motivierten Ziele jenseits des klassischen Notenbank-Ziels der Geldwertstabilität in Frage stellen. Die Äußerungen des niederländischen Spitzenbeamten haben bei EZB-Mitarbeitern Empörung ausgelöst, die sich in internen Chatrooms entlud, wie das Portal Politico berichtet. Elderson wurde als „autoritär“ empfunden und eine freie und offene Diskussion über den Klimawandel – und die Rolle, die die EZB bei der Bekämpfung spielen sollte – sei nicht mehr möglich.

Auch ein weiterer von Politico zitierter Elderson-Satz offenbart seine antipluralistischen Vorstellungen: „Warum sollten wir Leute einstellen, die wir umprogrammieren müssen? Weil sie von den besten Universitäten kommen, aber immer noch nicht wissen, wie man das Wort ,Klima‘ buchstabiert?“ Dass er hinzufügte, er „bedrohe niemanden“ dürfte am bedrohlichen Inhalt seiner Aussage für andersdenkende Mitarbeiter wenig ändern.