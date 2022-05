„Panzer ins Kriegsgebiet – wohin führt Deutschlands Ukraine-Politik?“ Um es gleich zu sagen: Eine Antwort auf die titelgebende Frage, über die am Sonntagabend in der Sendung von Anne Will diskutiert wurde, hat es von keinem der Gesprächsteilnehmer gegeben. Das wäre auch ernsthaft nicht möglich gewesen, weil Wladimir Putin als russischer Kriegsherr kaum berechenbar und in seinen Zielen wenig festgelegt ist, wie sich seit dem Einmarsch ins Nachbarland immer wieder gezeigt hat. Mit anderen Worten: Es hängt von ihm ab, ob er die Eskalation sucht oder nicht. Und nicht an der Lieferung schwerer oder weniger schwerer Waffen – woher und wann auch immer sie an die Ukraine geliefert werden.

Dies, grob gesprochen, war Konsens zwischen der in die Talkrunde zugeschalteten Außenministerin Annalena Baerbock (B90/Die Grünen), der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken, dem stellvertretenden Unionsfraktions-Vorsitzenden Johann Wadephul (CDU) sowie dem Spiegel-Journalisten Markus Feldenkirchen. Deren grundsätzliche Einigkeit über die Notwendigkeit deutscher Waffenlieferungen war gleichzeitig auch der Schwachpunkt der Sendung, wo doch laut Umfragen immerhin 45 Prozent der Deutschen gegen solche Lieferungen sind. Aus welchen Gründen auch immer das so ist: Skeptiker und Gegner waren gestern bei Will nicht vertreten, und insofern hatte die Debatte natürlich eine Schlagseite. Man hätte ja nicht gleich die in dieser Frage merklich irrlichternde Alice Schwarzer einladen müssen.