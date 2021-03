Mangel an Vertrauen

Dennoch herrscht auch im Vereinigten Königreich großer Unmut über das Management der Coronapandemie. Am Mittwoch wurde bekannt, dass es auch hier bei der Auslieferung der bestellten Impfstoffe zu Engpässen kommen wird. Der 42-jährige Gesundheitsminister Matt Hancock gestand bei einem Briefing vor der Presse ein, dass er „sehr gerne mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca geimpft werden will, aber niemanden etwas wegnehmen möchte“. Er wird bis in den Mai hinein warten müssen. Denn ab dem 29. März sollen für vier Wochen keine Erstimpfungen in England mehr vorgenommen werden.