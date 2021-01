Gut 30 Prozent der israelischen Bürger haben nach Angaben des Online-Portals „Our World in Data“ der Oxford-Universität mindestens die erste Spritze gegen das Virus erhalten, mehr als in jedem anderen Land. Deutschland liegt sowohl in absoluten Zahlen als auch anteilsmäßig abgeschlagen dahinter. Bis Ende März, so hofft Israels Regierung, sollen nahezu alle erwachsenen Bürger gegen das Virus immunisiert worden sein. Dann will sie die Rückkehr zur Routine einleiten. Ein Zeitplan, von denen die meisten Länder nur träumen können.