Angela Merkel hat ihre Entscheidungen immer vom Ende her gedacht – so geht jedenfalls die Legende. Nach allen vorliegenden Informationen sieht das vorläufige Ende der Politik von Deutschlands ehemaliger Bundeskanzlerin nun also wie folgt aus: In Europa herrscht Krieg, und nicht zuletzt der ausgerechnet von einer „Ethikkommission“ pseudolegitimierte Atomaustieg dürfte einen erheblichen Anteil daran gehabt haben, dass Wladimir Putin sich seiner Sache derart sicher fühlen konnte. Die Abhängigkeit der Bundesrepublik von russischem Gas als energetische „Zwischenlösung“ für ein deutsches Wolkenkuckucksheim dürfte den Diktator im Kreml durchaus auf den Gedanken gebracht haben, dass zumindest aus Berlin mit Widerstand gegen den Einmarsch in die Ukraine nicht zu rechnen ist. Das war ja schon in Sachen Krim nicht der Fall gewesen.

Das toxische Erbe der Ära Merkel wird dieses Land noch lange beschäftigen. Nachhaltig vergiftet ist die politische Kultur, wurde doch der Bevölkerung immer wieder eingebläut, das Land, „in dem wir gut und gerne leben“ (Wahlkampfslogan anno 2017), brauche sich um seine Zukunft nicht zu sorgen: ein Dasein als langer ruhiger Fluss, kritische Nachfragen unerwünscht. Und plötzlich stehen wir vor den Trümmern einer opportunistischen Staatsführung, die alles Militärische schon deshalb hat schleifen lassen, weil sich das Geld der Steuerzahler nach dem Gießkannenprinzip für allerlei soziale und andere Wohltaten erfolgversprechender verteilen ließ. Zumindest wahlerfolgversprechender. Das merkelsche „Ende“ ihrer Politik war stets maximal vier Jahre nach vorn gedacht.

Realitätscheck im Cicero

Cicero-Leser werden schon seit Jahren mit den Realitäten einer sich anbahnenden neuen Weltordnung vertraut gemacht. Und mit dieser Ausgabe geht es wieder einmal – so intensiv wie selten zuvor – mitten hinein in die unerbittlichen Zeitläufte der zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts: Stephan Bierling, Autor unserer Titelgeschichte, konfrontiert uns mit den unangenehmen Wahrheiten der „bösen neuen Welt“. Cicero-Chefreporter Moritz Gathmann berichtet, wie er die ersten Kriegstage unmittelbar vor Ort in der Ukraine verbracht hat (und erzählt die Vorgeschichte dieses erschütternden Bruderkriegs). Und Thomas Urban zeigt auf, wer die wahren Urheber der verheerenden deutschen Ostpolitik neuerer Ausprägung waren. An vorderster Stelle übrigens: kein anderer als der amtierende Bundespräsident.

Dieser Text stammt aus der April-Ausgabe des Cicero, die Sie jetzt am Kiosk oder direkt bei uns kaufen können.

Sie sind Cicero-Plus Leser? Jetzt Ausgabe portofrei kaufen

Sie sind Gast? Jetzt Ausgabe kaufen