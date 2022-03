Der Berliner Hauptbahnhof liegt in Sichtweite des Bundeskanzleramts, kaum 400 Meter sind es zu Fuß. Während also vor der Regierungszentrale heute Morgen die grünen-nahe Kampagnen-Agentur „Campact“ (Jahresumsatz circa 12 Millionen Euro) für ein Tempolimit demonstrierte, kamen nebenan tausende Flüchtlinge aus der Ukraine an, die um ihr Leben fürchten mussten – und um ihre Zukunft bangen.

„Putin ausbremsen,Tempolimit jetzt“, lautet der Slogan. Jeder Liter Sprit an der Tankstelle fülle Putins Kriegskasse. Mit dem Tempolimit ließe sich Benzin sparen, heißt es, und so die Abhängigkeit von russischen Energieimporten reduzieren. Das ist nahezu absurde Symbolpolitik, wenn man bedenkt, dass Deutschland rund 55 Prozent seines gesamten Energiebedarfs aus russischen Quellen befriedigt. Aber mehr noch: Ist den Machern der Kampagne ihr beißender Zynismus angesichts der Raketen auf Kiew eigentlich bewusst?

Es ist verstörend, wie viele politische Akteure im Schatten des widerlichen Grauens in Europas Osten ganz unbeeindruckt nun ihr ideologisches Mütchen kühlen wollen. Wir befinden uns in einer schweren internationalen Krise mit noch unbekannten Folgen, und wir befinden uns am Rande einer globalen Rezession, mit schon spürbaren Auswirkungen für viele Menschen. Hohe Tankkosten, hohe Nahrungsmittelpreise, steigende Heizkosten – das macht vielen Sorge. Aber in der politischen Debatte überdauern doch gesinnungspolitische Erwägungen offenbar hartnäckig jede „Zeitenwende“.

Was von der Energiewende noch übrig bleibt, ist ungewiss

Tatsächlich ist die Tankstelle die Herzkammer der deutschen Befindlichkeit, das hat wohl auch Saarlands CDU-Ministerpräsident Tobias Hans mitbekommen und ihn entsprechende, etwas unglückliche Videos machen lassen. Doch sein Hinweis auf die ebenfalls emotional aufgeladene Zwei vor dem Komma war ja durchaus richtig. Nun sprudeln also Vorschläge aus den unterschiedlichen politischen Tankstutzen, wie der Preis für den Liter unter diese Zwei zu bekommen sei. Da der Staat mit seinen prozentual draufgerechneten Steuern und Abgaben übergroßer Nutznießer steigender Rohstoffpreise ist, läge es nahe, entsprechend hier zu senken, um den Bürgern die nun irgendwie doch erwünschte Entlastung zukommen zu lassen.

Das ist wiederum natürlich im Großen und Ganzen aber schwierig, heißt es, weswegen ausgerechnet der FDP-Chef und Finanzminister das Ungetüm eines Tankrabatts erdachte. Alle seine ordnungspolitischen Grundsätze und bürokratiekritischen Überzeugungen verlor Christian Lindner offenbar in eine erratischen Zeitenwende-Amnesie. Immerhin Ökologie-Vordenker und Zeit-Journalist Bernd Ullrich würdigte dem Vorschlag mit einem Tweet und reagierte mit einer Drohung. „Ich glaube ja, wenn @Die_Gruenen den asozialen und anti-ökologischen #Tankrabatt mitmachen, also eine Art Benzinverbrauchsprämie, dann kriegen sie ein richtiges Problem.“ Will heißen, dann wird den Grünen von oben das Grün-Siegel entzogen.

Ich glaube ja, wenn @Die_Gruenen den asozialen und anti-ökologischen #Tankrabatt mitmachen, also eine Art Benzinverbrauchsprämie, dann kriegen sie ein richtiges Problem — Bernd Ulrich (@berndulrich) March 14, 2022

Deswegen holte Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, ohne Regierungsamt und deswegen frei von allzu viel Realitätsbezug, einen Wahlkampfschlager aus dem Archiv: das Klimageld. Wording ist alles. Sie schreibt: „Hohe Spritpreise belasten sehr viele Menschen. Darauf brauchen wir eine Antwort. Aber sie leiden auch unter steigenden Lebensmittelpreisen und explodierenden Heizkosten. Entlastungen müssen umfassend wirken. #Energiegeld“.

Hohe Spritpreise belasten sehr viele Menschen. Darauf brauchen wir eine Antwort. Aber sie leiden auch unter steigenden Lebensmittelpreisen und explodierenden Heizkosten. Entlastungen müssen umfassend wirken. #Energiegeld — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) March 15, 2022

Das „Energiegeld“ ist eine Art Zauberformel, von der noch nicht mal Hermine Granger weiß, wie sie funktionieren soll. Alle Menschen sollen vom Staat Geld bekommen, um steigende Energiepreise, die aufgrund der Energiewende entstehen, etwas auszugleichen. Was von der Energiewende noch übrig bleibt, nach Putins Krieg, ist ungewiss. Und wieso das Energiegeld, mit dem der Pendler sich teuren Sprit kaufen kann, garantiert ökologischer sein soll als Lindners Tankrabatt, versteht eben nur, wer auch in größter Not seinen ideologischen Kompass nicht verlert.

Lukrative Diktatur-Dividende

Tatsächlich ist Putins Krieg längst an den Zapfsäulen, in den Supermärkten, bei den Energieunternehmen, bei den Spediteuren, im produzierenden Gewerbe etc. angekommen. Es würde jetzt zur Ehrlichkeit gehören, dass die Politik klar sagt, dass sie die Belastungen, die auf alle zukommen, gewiss nicht alle wird ausgleichen können – durch noch höhere Schulden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das schon angedeutet, er weiß offenbar schon, wie brutal politische Realität ist und dass sie sich nicht schnell grün übertünchen lässt. Vielleicht bekommt der Klimawandel jetzt ja endlich eine international abgestimmt Antwort, die nicht so stark von deutschem Idealismus geprägt ist.

Wir haben zu lange und leben noch von einer lukrativen Diktatur-Dividende, die wir durch das billige russische Gas einstreichen können, aber auch längst aus China beziehen, das seine wirtschaftliche Effizienz und seine niedrigen Preise seinen geknechteten Bürgern abpresst. Weder „Frieren für den Frieden“ noch „Kriechen gegen den Krieg“, wie es die Campact-Aktivisten vor dem Kanzleramt ja vorschlagen, wird uns also langfristig helfen. Die Zeitenwende verlangt weitaus mehr von uns.