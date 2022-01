Australien - Novak Djokovic ist wieder ein freier Mann

Am Montag wurde in Melbourne der Fall des Tennisstars Novak Djokovic, der an den Australian Open teilnehmen wollte, verhandelt. Wegen seines unklaren Impfstatus war sein Visum annulliert worden. Das weltweite Interesse war so groß, dass die Live-Übertragung immer wieder zusammenbrach. Das Gericht schlug sich letztendlich auf die Seite des Tennisspielers.