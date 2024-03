Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Hüseyin Cicek emigrierte als Siebenjähriger mit seiner Familie nach Österreich. Der promovierte und habilitierte Politik- und Religionswissenschaftler arbeitet am Institut für Religionswissenschaft der Universität Wien und ist derzeit Fellow an der AIA („Academy of International Affairs“) in Bonn. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die alevitische Diaspora in Europa sowie die politische Agenda der Türkei. Zuletzt erschien in der Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik der von Cicek und seinem Co-Autor Rauf Ceylan verfasste Artikel „Alevitische Identität in der Diaspora: Erfahrungen von Exklusion und soziale Integration im deutschsprachigen Raum“.

Herr Cicek, bis heute sind die Aleviten in der Türkei nicht als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt und werden in Statistiken als Muslime geführt. Hat diese politische Entscheidung Auswirkungen auf das alevitische Leben in der Türkei und in Deutschland?