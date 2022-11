Wer mit Nobuo Tanaka über die Möglichkeit eines friedlicheren Planeten spricht, gerät früher oder später ins Staunen. In seinem Büro im Zentrum Tokios, ausgestattet mit bequemen Sofas, großen Fenstern und einer französischen Espressomaschine, erzählt dieser hochdekorierte Funktionär frei von politischen Zwängen. Da ist nicht nur das Festhalten an der Atomkraft, unbeirrt vom Atom-Gau von Fukushima. Tanaka hat noch eine kontroversere Idee, mit der er seit einiger Zeit in Regierungskreisen hausiert.