Gerhard Karner kann oder will dem „Erfolg“ noch nicht ganz trauen. In Österreich sinken im Gegensatz zu fast allen Nachbarländern 2023 die Zahl der Asylanträge. Der Innenminister, sonst nie um starke Worte verlegen, bleibt aber vorsichtig. Während deutsche Medien von einer Asylwende im Nachbarland schreiben, sieht Karner zwar eine positive Bilanz, „aber keinen Grund zum Jubeln, sondern ein Auftrag, hart in dieser Richtung weiterzuarbeiten.“

Eine Zahl ist in Österreich besonders bemerkenswert. Immerhin 5.900 freiwillige und zwangsweise Außerlandesbringungen, so die offizielle und harmlosere Bezeichnung für Abschiebungen, haben im ersten Halbjahr in Österreich stattgefunden. Das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das bringt für das Land eine Premiere: „Im ersten Halbjahr haben mehr Asylantragsteller Österreich verlassen, als neue Asylanträge gestellt wurden", formuliert es Karner.