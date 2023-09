So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Die Deutschen haben innerhalb weniger Monate deutlich an Vertrauen in die wirtschaftliche Stärke des Landes verloren. Das zeigt eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Demnach glauben 50 Prozent der Deutschen, dass ihr Land in zehn bis 15 Jahren nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen der Welt gehören wird. 2022 glaubten das nur 30 Prozent. Nur noch 31 Prozent sind davon überzeugt, dass Deutschland weiter eine führende Rolle spielen wird, im vergangenen Jahr erwarteten das noch 48 Prozent. 68 Prozent der Befragte sehen die deutsche Industrie nachhaltig geschwächt.

Auch unter Führungskräften in der Wirtschaft ist die Erwartungslage ähnlich trübe: 58 Prozent der von ihnen sagen, dass Deutschland seinen ökonomischen Zenit überschritten hat. 76 Prozent von ihnen sorgen sich, dass die hohen Energiekosten zu einer Deindustrialisierung führen.

Nur eine Minderheit von 41 Prozent der Befragten hält Deutschland für einen sehr guten Wirtschaftsstandort , im vergangenen Jahr sagten das noch 71 Prozent. Eine große Mehrheit von 83 Prozent hält einen Bürokratieabbau für besonders wichtig, dann folgen eine Modernisierung der Verwaltung, die Digitalisierung sowie eine bessere Ausbildung in Schulen und Hochschulen.

Der Verlust des Vertrauens in die deutsche Wirtschaft ist unmittelbar mit dem in die Bundesregierung verbunden. 55 Prozent der Befragten glauben, dass die Politik der Regierung den Wirtschaftsstandort noch schwächt, nur zehn Prozent glauben an eine Stärkung. Entsprechend schlecht sind die Umfrageergebnisse für die Kompetenz, die den Parteien zuerkannt wird: Nur jeweils sieben Prozent trauen der SPD oder der FDP zu, den Standort stärken zu können. Bei den Grünen sind es nur fünf Prozent, bei der AfD dagegen acht und bei der Union 27 Prozent.

