Wohl die meisten von uns Konsumenten wissen, dass viele Apps auf unseren Smartphones in der Lage sind, unsere Bewegungen nachzuverfolgen. Aber weil wir von Smartphones inzwischen fast ständig umgeben sind und die Technologie dazu immer präziser wird, drohen Gefahren, die vielen noch nicht allzu bewusst sein könnten. Wie die New York Times in einer aufwendigen Recherche anschaulich darstellt, verbreitet sich eine ganze „Branche des Schnüffelns“. Die Beteiligten zeichnen dabei nicht nur unsere täglichen Gewohnheiten auf, sondern beeinflussen sie immer stärker und immer aufdringlicher.

Unter dem Titel „Ihre Apps wissen, wo Sie gestern Nacht waren, und sie halten es nicht geheim“ beschreiben die Autorinnen und Autoren Jennifer Valentino-deVries, Natasha Singer, Michael H. Keller und Aaron Krolik, was geschieht. Präzise merken sich Apps etwa, wie lange wir uns bei einem Arzt oder Psychologen aufgehalten haben müssen, wie oft wir ins Fitnessstudio oder zum Mc Donalds gehen. In dem Fall einer Frau, die die Times-Autoren begleiteten wird deutlich: In rund vier Monaten wurde ihr Standort mehr als 8.600 Mal aufgezeichnet – im Durchschnitt einmal alle 21 Minuten.

Was die App-Unternehmen mit diesen Daten machen? Sie verkaufen, verwenden oder analysieren die Daten, um diese an Werbetreibende, Einzelhandelsgeschäfte und sogar an Hedge-Fonds zu verkaufen, die sich für unser Verbraucherverhalten interessieren. Der Umsatz mit standortbezogener Werbung soll laut Times in diesem Jahr geschätzte 21 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Und immer mehr Investoren stecken ihr Geld in solche Standortdatendienste.

Derart mit der Realität ihres ansonsten eher unbemerkten Trackings konfrontiert, reduzierten die Personen, die von den Times-Autoren begleitet wurden nach der Recherche umgehend den Zugriff von Apps auf ihren Standort. Einige Apps wie etwa Fitness-Apps dürfte das allerdings dann nutzlos machen. In einem weiteren Artikel gibt die Times Tipps, wie man auf Android- und iOS-Geräten Apps daran hindert, Bewegungsdaten aufzunehmen.

Wie sehr Datenschutz das Thema der kommenden Jahrzehnte sein dürfte, machte kürzlich auch eine viel beachtete Rede des FDP-Abgeordneten Jimmy Schulz deutlich, in der er unter anderem ein Grundrecht auf Verschlüsselung forderte.