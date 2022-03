Deutschland erlebt zurzeit mit rund fünf Prozent die höchste Inflationsrate seit Jahrzehnten, die die Preise auf breiter Front ansteigen lässt. Stimmen werden lauter, die unsere fossile Abhängigkeit für steigende Preise verantwortlich machen, so sprach die Grünen-Politikerin Kathrin Göring-Eckhardt jüngst bei Maybrit Illner im ZDF von einer fossilen Inflation. Deswegen sei es nur logisch und konsequent, die Erneuerbaren Energien umso schneller auszubauen, um den Klimawandel und die Preissteigerung gleichzeitig zu bekämpfen. Doch die Ursachen der steigenden Inflation sind weitaus vielfältiger, als es diese Aussage vermuten ließe.

Es ist in der Tat richtig, dass unsere Abhängigkeit von Öl die Energiepreise in den vergangenen Monaten zusätzlich getrieben hat. Das steht im engen Kontext zur weltweiten Nachfrage, die trotz ambitionierter Klimaschutzziele weiterhin ansteigt. Gleichzeitig erreichte das Investitionsniveau in die Exploration neuer Ölquellen in den Jahren 2020/2021 einen Tiefpunkt, was in Kombination mit Lieferengpässen zu knappem Angebot führte und so die Preise stiegen ließ. Ohne Frage ist das eine direkte Folge der pandemiebedingt starren Weltwirtschaft. Jedoch dürfte mit Blick auf den Krieg in Osteuropa klar sein, dass auf unbestimmte Zeit weiterhin mit steigenden Energiepreisen zu rechnen sein muss.

Wirre Einzelmaßnahmen

Ein weiterer Treiber der Inflation ist die 2021 eingeführte Bepreisung von CO2. Sie ist ein richtiger Schritt, jedoch wäre ein ganzheitliches Konzept statt wirrer Einzelmaßnahmen vonnöten, um effizienten Klimaschutz zu leisten. Das perfekte Beispiel liefert der Berliner Senat, der Lastenfahrräder subventioniert. Die britische Wirtschaftszeitung The Economist berechnete, dass sich der zu zahlende Preis pro eingesparte Tonne CO2 auf 50.000 Euro beläuft. Das belastet den Steuerzahler ungemein, hat keinen nennenswerten Effekt auf den Klimaschutz und gefährdet deswegen mittelfristig die Akzeptanz der Agenda.

Um diese zu bewahren, rühmen sich Politiker jeglicher Parteien mit der Einführung einer Ausgleichzahlung. Je grüner das Verhalten, desto höher die Gutschrift aus dem Topf der CO2-Steuereinnahmen, so sollen die steigenden Preise sozial verbindlich abgedeckt werden. Das Problem ist, dass sich die steigenden Preise fossiler Ressourcen auf Konsumgüter aller Art durchsetzen. Das wird anhand eines simplen Beispiels einer Produktionskette deutlich:

Wenn der Preis für Erdgas steigt, wird auch das damit hergestellte Düngemittel teurer, somit steigen die Produktionskosten der Landwirtschaft im Allgemeinen. Es wäre naiv zu glauben, dass der Verbraucher das nicht am Preis der Kartoffel im Supermarkt feststellen würde, dessen Kauf, aus neutraler Sicht, kein ökologisch sündhaftes Verhalten darstellt. Was sich ökonomisch nüchtern betrachten lässt, stellt für viele eine echte finanzielle Hürde dar. Jene Politiker, die seit Jahren einen höheren CO2-Preis fordern, werden die aus der Grünen Inflation resultierende soziale Diskrepanz nutzen, um für noch mehr Umverteilung zu plädieren. Ein Teufelskreis.

Wohlstandsvernichtende Utopie

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist ein weiterer essenzieller Stützpunkt der Politik, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das bestehende Problem von Wind- und Solarkraft ist die fehlende Speichermöglichkeit, die die Dunkelflaute zu einem ernsthaften Problem macht. Eine zweiwöchige Dunkelflaute tritt im Durchschnitt alle zwei Jahre in Deutschland auf. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir in dieser Zeit auf alternative, vorerst fossile Energieträger angewiesen sind, die zudem erst gebaut werden müssen. Denn vorhandene, klimagerechte Atomkraftwerke sind bislang politisch nicht gewünscht, auch wenn zuletzt durch den Krieg in der Ukraine Bewegung in die Atomdebatte gekommen ist.

Oftmals wird vergessen, dass auch der Bau von Gaskraftwerken, die zukünftig als Back-up-Energieversorgung fungieren sollen, eine höchst energieträchtige Angelegenheit darstellt, was die Ökobilanz zusätzlich verschlechtert. Es ist mir ohnehin schleierhaft, inwiefern dieses Vorgehen effizient sein soll, so sind doch zwangsläufig Erneuerbare, sowie die Back-up-Energien stets nur stellenweise, nie aber gleichzeitig als Energieerzeuger aktiv. Das zeigt auf, dass unsere Politiker ökopolitisch in einer wohlstandsvernichtenden Utopie leben, die perspektivisch die Energiepreise weiter ansteigen lassen wird.

Da auch ich der Meinung bin, dass wir dringend gegen den Klimawandel vorgehen sollten, ist dies kein Plädoyer für weniger Klimaschutz. Im Gegenteil. Wir müssen uns nur ehrlich machen, dass Klimaschutz teuer und inflationstreibend ist, wenn wir weiterhin ineffizient agieren. Dem Klima ist nicht geholfen, wenn wir den falsch eingeschlagenen Pfad mit mehr Kraftaufwand weitergehen. Das hat das Ausland schon längst begriffen, so veröffentlichte das Wall Street Journal bereits im Jahr 2019 einen Artikel über die deutsche Energiepolitik mit dem Titel „World’s dumbest energy policy“ – die dümmste Energiepolitik der Welt.

Die EZB – gefangen in der Sackgasse

Zugegeben: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat keine leichte Aufgabe, so musste sie eine Wirtschaftsunion zwischen Ländern, deren wirtschaftliche Leistungskraft von Jahr zu Jahr, entgegen jeglicher Zielsetzungen, weiter auseinanderläuft, mittels billigem Geld und Notmaßnahmenpaketen zusammenhalten, ohne die der Euro mutmaßlich schon längst Geschichte wäre. Das Problem dabei ist, dass der Rausch des billigen Geldes an den Finanzmärkten keine immerwährende Lösung sein kann, sondern nur als eine temporäre Entlastung der hoch verschuldeten Südstaaten dient.

Zudem ist die Nullzinspolitik ein weiterer Anreiz für weitere Kreditaufnahmen seitens der Staaten, denn diese Kredite kosten nichts. Dadurch, dass die Zentralbank zusätzlich seit rund sieben Jahren Staatsanleihen in Billionenhöhe kauft, werden inzwischen Neuverschuldungen seitens der Staaten komplett getilgt, was nicht nur die Konjunktur, sondern auch die Geldmenge im Euroraum ankurbelt. Diese belief sich zum Ende des Jahres 2021 auf rund 15,5 Billionen Euro (Geldmenge M3) und ist somit innerhalb eines Jahres um 7 Prozent gestiegen. Dieser Wert übertrifft zudem den Referenzwert der EZB, der bei einer Wachstumsrate von jährlich 4,5 Prozent liegt.

Dass diese Entwicklung inflationär wirkt, wundert nicht, was die Frage aufwirft, wieso die EZB nicht handelt. Bekanntermaßen ist die Zinserhöhung an den Finanzmärkten ein effektives Mittel, um die Inflation zu begrenzen, jedoch steckt die Notenbank in einer Sackgasse. Wenn sie die Zinsen erhöht, geraten die wirtschaftlich schwachen Schuldner im Süden Europas mitsamt der Vermögenspreise unter enormen Druck, was die Wirtschaft in eine Krise stürzen würde.

Die Notenbank belohnt Schuldner und Spekulanten

Die Gründe dafür sind divers, jedoch hat die Geldpolitik der Notenbank einen großen Anteil an der jetzigen Misere, so hat sie empirisch betrachtet nach jeder Krise die Zinsen weiter gedrückt, die Märkte mit immer noch billigerem Geld geflutet und so faktisch Schuldner und Spekulanten belohnt. Das trifft nicht nur auf die EZB zu, sondern auch auf die FED, die schon lange Zeit vor der Gründung der Europäischen Zentralbank gleichermaßen agierte.

Die Folgen sind offensichtlich: Wir leben nicht nur in einer hochverschuldeten Eurozone, die perspektivisch höhere Zinsen braucht, diese aber nicht verträgt, sondern in einer Welt, die als Ganzes überschuldet ist und niemals in der Lage sein wird, diese zu begleichen. Da die Erhöhung des Zinssatzes die grundlegenden Mängel der Eurozone, die Jahre lang vom Rausch des billigen Geldes überdeckt wurden, offenbaren und die EZB ihr Gesicht verlieren würde, wird sie die Zinsen nicht im großen Stil anheben.

Inflation ist gekommen, um zu bleiben

Das bedeutet gleichermaßen, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Sie wird auf der einen Seite durch natürliche Effekte, wie den demographischen Wandel angetrieben. Auf der anderen Seite wird sie durch riesige Klimaschutzprojekte, wie den Green Deal, der ein Investitionsvolumen von 1,8 Billionen Euro umfasst und von ineffizienten, planwirtschaftlichen Kreditlenkungen seitens der EZB und der Staaten geprägt ist, zusätzlich befeuert. Hinzu kommt, dass die Geldpolitik nicht vor dem nötigen Umbruch zu stehen scheint, den es braucht, um die Inflation ernsthaft zu bekämpfen. Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist, dass höhere Energiepreise mittelfristig rezessionär wirken, so sinkt die Kaufkraft aller Bürger durch die steigende Belastung.

Das ist ein Faktor, den es nicht zu unterschätzen gilt, da er mittelfristig für steigende Unzufriedenheit in der Bevölkerung sorgen wird, die sich im Zweifel vor den Türen der EZB am Main entladen wird. Europa stehen aus Sicht der Preisstabilität schwierige Jahre bevor. Stellen wir uns darauf ein.