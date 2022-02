Deutschland ist das einzige Industrieland, dessen Regierung glaubt, man könne gleichzeitig Kohle- und Kernkraftwerke abschalten, um den Klimawandel zu verhindern – bei gleichbleibendem Wohlstand des Industriestandortes. Doch zwischen Glauben und Realität besteht ein Unterschied. Wer Politik nach Glaubensgrundsätzen statt nach Evidenz und Notwendigkeit gestaltet, ist Ideologe. Wer Ideologie zum Maßstab für Politik genommen hat, ist untergegangen. Immer. Das lehrt die Geschichte. Die rasche Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen zur Reduzierung des Klimawandels in ferner Zukunft ist hingegen keine Ideologie, sondern ökonomische und ökologische Notwendigkeit. Doch nur ehrliche Klimapolitik ist erfolgreiche Klimapolitik: Der Klimaforscher Hans von Storch hat vor kurzem in der Welt darauf hingewiesen, dass die für den Klimawandel verantwortlichen Treibhausgase Jahrzehnte, oft Jahrhunderte brauchen, um aus der Atmosphäre zu verschwinden. Selbst wenn die gesamte Weltbevölkerung ab morgen den Ausstoß von klimaschädlichen Substanzen auf Null drücken würde, wird der Klimawandel für viele Jahrzehnte nicht aufzuhalten sein. Vor allem wird dies nicht durch radikale Maßnahmen in Deutschland zu erreichen sein, das für 2% des weltweiten CO²-Ausstoßes verantwortlich ist. Das Gebot der Stunde sollte also lauten, vorhandene Mittel in Reduktion von Treibhausgasen und gleichermaßen in Schlüsseltechnologien zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels zu investieren.

Wenn gleichzeitig fossiler Kraftstoff für Fahrzeuge und für Heizungen durch Elektrizität ersetzt werden soll, muss erklärt werden, wo diese zukünftig verlässlich herkommen soll. Die bisherige Stromproduktion reicht dafür nur bedingt aus, und Ergänzungen durch erneuerbare Energien entwickeln sich zu langsam – gleichzeitig können erneuerbare Energiequellen auf kurzfristige Bedarfsschwankungen nicht so gut reagieren wie Gas-, Kohle- und Kernkraftwerke. In diesem Szenario von Elektrizitätsengpässen gleichzeitig Kohle- und Kernkraftwerke abzuschalten, egal von wem man ersatzweise Energie beziehen muss, zeigt eines deutlich: Der Klimaschutz ist von einer ökonomischen und ökologischen Notwendigkeit zu einer erstarrten, dogmatischen Ideologie verkommen.