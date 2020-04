Frau Meyer, der Lockdown von Volkswirtschaften auf der ganzen Welt hat auch die Ölnachfrage und den Ölpreis einbrechen lassen. Jetzt haben sich die sogenannten Opec-Plus-Staaten auf eine historische Begrenzung der Erdölfördermengen geeinigt. Was sagt uns das über den Zustand der Weltwirtschaft?

Die Lage ist sehr schwierig. Der Einbruch der weltweiten Nachfrage liegt derzeit zwischen 20 und 35 Prozent, wenn nicht noch mehr. So einen Rückgang von Nachfrage hat es in der Weltwirtschaft noch nie gegeben. Die Einigung ist absolut zu begrüßen. Sie ist historisch. Dass sich der US-Präsident dabei in den fatalen Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland eingeschaltet hat, war zudem wichtig und richtig.