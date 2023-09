Das ZDF-„Politbarometer“ wollte mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern herausfinden, welchen Parteien die dortigen Wähler in bestimmten Politikfeldern die höchste Kompetenz zusprechen. Eine der von der Forschungsgruppe Wahlen gestellten Fragen lautete: „Und welche Partei kann am ehesten eine Energiepolitik in Hessen (Bayern) machen, die in Ihrem Sinn ist?“ In beiden Ländern landeten die Grünen bei dieser Frage auf Platz eins. Mit jeweils 30 Prozent, gefolgt von der CDU in Hessen (21 Prozent) und der CSU in Bayern (28 Prozent).

Das ist erstaunlich. Denn spätestens seitdem Robert Habeck das Bundeswirtschaftsministerium zur Kommandozentrale der Wind-und-Sonne-Utopisten umgebaut und den Atomausstieg trotz Energiekrise durchgezogen hat, ist für jedermann klar erkennbar, dass die Energiepolitik der Grünen weder für Hessen noch für Bayern gut ist, sondern ein Desaster für ganz Deutschland. Denn sie führt zu hohen Strompreisen bei zunehmender Unsicherheit der Versorgung.