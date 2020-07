Clemens Fuest ist seit 2016 Präsident des ifo Instituts in München. Von 2007 bis 2010 war er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und von 2013 bis 2016 Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.

Herr Fuest, müssen wir Wirtschaft in Zeiten von Corona fundamental neu denken?

Wir müssen nicht alles neu denken. Aber so eine Krise hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. In einem Umfeld extrem hoher Unsicherheiten haben wir dringenden Diskussionsbedarf. Welche Veränderungen in der Krise sind temporärer Art, welche sind permanenter Art? Wie wirkt das mit dem Strukturwandel zusammen? Wie verändert sich die Nachfrage, wie die Technologien? Und natürlich bleibt die Frage nach dem Klimawandel. Der ist so fundamental, dass es unglaublich wichtig ist, falsche Entscheidungen zu vermeiden.

Was wären denn falsche Entscheidungen?

In Krisen entstehen schnell politische Forderungen, die fragwürdig sind. Manche fordern, dass der Staat die Verluste der Unternehmen weitgehend kompensiert. Andere sind für das bedingungslose Grundeinkommen. Die einen möchten jetzt die komplette Wirtschaft auf den Klimaschutz ausrichten, die anderen fordern wegen angeblicher Überforderung das komplette Gegenteil. Gerade in Krisen ist es wichtig, maßvoll und der Problemlage entsprechend zu handeln.

Die Erwartungen an den Staat scheinen derzeit unendlich groß.

Ja, und in der Tat funktionieren Märkte teilweise nicht gut in einer solchen Krise. Teilweise aber eben schon. Der Staat darf den privatwirtschaftlichen Wettbewerb nicht ersetzen, sondern sollte punktuell und zeitlich begrenzt eingreifen.

In Ihrem neuen Buch „Wie wir unsere Wirtschaft retten – der Weg aus der Coronakrise“ warnen Sie vor einer „Corona-Sklerose“. Was meinen Sie damit?

Es besteht die Gefahr, dass wir in eine Phase geraten, in der wir ein dauerhaft niedriges Wachstum haben. Wir brauchen aber Wachstum, um aus den Schulden wieder herauszukommen. Wir werden nach der Krise eine sehr hohe Staatsverschuldung und eine sehr hohe private Verschuldung der Unternehmen haben. All das lastet wie eine Hypothek auf unserer weiteren Wirtschaftsentwicklung. Denn hoch verschuldete Unternehmen investieren weniger, sind weniger innovativ und weniger beweglich.

Hilfszahlungen, Kredite und Staatsbeteiligungen – was ist denn das richtige Mittel?

Zu entscheiden, welche Unternehmen auf welche Weise gerettet werden sollten und welche nicht, ist schwierig.Vor allem Entscheidungen über Staatsbeteiligungen müssen gut vorbereitet sein. Dabei können Gremiem aus unabhängigen Fachleuten helfen, die im Einzelfall auf die betroffenen Firmen schauen und auf der Grundlage von Kriterien, die von der Politik vorgegeben werden, Empfehlungen aussprechen. Ist die volkswirtschaftliche Bedeutung einer Firma groß genug? Hat sie auch eine Perspektive nach der Krise? So sinnvoll Rettungen sein können, man muss Strukturwandel zugleich zulassen, auch wenn das zunächst den Verlust von Arbeitsplätzen bedeutet.

Einerseits loben Sie das schnelle Handeln der Regierung, andererseits plädieren Sie für Lockerungen. Haben wir vielleicht nicht doch überreagiert?

Da bin ich nicht so sicher. Derzeit, beschleunigt sich die Ausbreitung des Virus wieder, vor allem in anderen Ländern, hier und da aber auch in Deutschland. Es ist eine Illusion, dass es der Wirtschaft nützt, jetzt schneller zu öffnen und eine stärkere Verbreitung des Virus in Kauf zu nehmen. Wir werden wohl noch lange nicht zur alten Normalität zurückkehren. Aber deshalb brauchen wir einen Plan, wie wir mit dem Virus leben und wirtschaften können. Das ist allerdings nicht leicht. Wir bewegen uns derzeit in die sogenannte 90-Prozent-Ökonomie hinein, in der es erst einmal nur eine begrenzte Erholung gibt, weil der Schutz vor Ansteckung die Produktivität beeinträchtigt.

Aber bevorzugen Sie dann eher den forschen Laschet-Weg oder den vorsichtigen Söder-Weg?

Ich denke, sowohl Laschet als auch Söder wissen, dass wir nicht unbegrenzt öffnen können, sondern dass wir schrittweise vorgehen und immer wieder auf die Risiken schauen müssen. Ich finde es richtig, dass Laschet als Politiker diese Debatte früh aufgenommen und gesagt hat: Wir müssen es schaffen, in Gegenwart des Virus zu arbeiten. Söder betont den Aspekt, dass man vorsichtig bleiben muss. Und aus meiner Sicht ist beides richtig und muss austariert werden. Was die Ausbrüche bei den Fleischfabrikanten in NRW angeht, kann man sie nicht speziell Laschet ankreiden. Wir haben es bei Corona mit Unsicherheiten zu tun, die die Politik schwer einschätzen kann.

Armin Laschet wurde dafür kritisiert, dass er sich öffentlich über eben diese Unsicherheiten beklagt hat, weil die Virologen ihre Annahmen ständig ändern würden.

Politiker müssen ähnlich wie Unternehmer immer wieder trotz hoher Unsicherheiten Entscheidungen treffen. Man kann sich Berater ins Haus holen, aber legitimiert entscheiden muss letztlich derjenige, der gewählt ist oder das Unternehmen führt. Dazu gehört es auch, Entscheidungen zu treffen, die sich später als falsch erweisen. Politik kann nicht warten, bis alle relevanten Information verfügbar sind. Ich finde es sehr positiv, wenn ein Politiker wie Laschet dies auch offen einräumt. Die Politiker sind demokratisch legitimiert von uns Bürgern, auch dann Entscheidungen zu fällen, wenn man nicht so genau weiß, was die Folgen sind.

Sie finden, man sollte nachsichtiger mit ihm sein?

Man darf und sollte Politiker selbstverständlich kritisieren, aber die Kritik sollte sinnvoll sein. Ich denke, es ist positiv, wenn Politiker offen mit Unsicherheiten umgehen.

Um das Wirtschaftsleben in Gang zu bringen, fordern Sie von der Politik hingegen, deutlich mehr zu testen und repräsentative Daten zu Infektionszahlen und Immunitäten zu erheben.

So gut Deutschland die Krise gemanagt hat – das ist ein echtes Versäumnis. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Menschen in Deutschland wirklich infiziert sind, es waren und schon gar nicht, wie das in den verschiedenen Regionen aussieht, weil wir keine repräsentativen Tests haben. Dieses vermehrte Testen gehört aber dazu, um Wirtschaft und Gesellschaft wieder arbeitsfähig zu machen. Wenn wir mehr testen würden, könnten wir auch leichteren Herzens die Menschen in die Schulen, Universitäten und Unternehmen schicken.

Ein Versäumnis von Gesundheitsminister Jens Spahn?

Schuldzuweisungen bringen uns jetzt nicht weiter. Vermehrtes Testen fällt sicherlich in den Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsminister der Länder und des Bundesgesundheitsministers. Aber letztlich ist die gesamte Politik beteiligt. Auch seitens der Fachleute ist das Testen meines Erachtens nicht genug betont worden.

Nicht wenige Menschen haben in den vergangenen Monaten für sich festgestellt, dass ihr Leben auch mit weniger Konsum und weniger großen Reisen Sinn ergibt. Ist solches Denken eigentlich verwerflich, weil es wachstumsfeindlich ist?

Es ist überhaupt nicht verwerflich, so zu denken. Wir dürfen nicht vergessen: Die Marktwirtschaft ist eine Veranstaltung, die deshalb so stark ist, weil sie den Menschen Freiheit gibt. Wer weniger arbeiten oder weniger konsumieren möchte, kann das sofort tun. Das ist für die Marktwirtschaft kein großes Problem. Wenn weniger Konsumgüter nachgefragt werden, sinken die Preise, und es wird weniger produziert. Es kommt zu Strukturwandel. Für die betroffenen Unternehmen und ihre Beschäftigten kann diese Anpassung schmerzhaft sein. Das sehen wir derzeit beispielsweise bei den Fluggesellschaften, deren Kapazitäten wohl dauerhaft reduziert werden müssen. Weniger Arbeit und Konsum bedeutet allerdings auch geringere Steuereinnahmen.

Mit welchen Folgen?

Alle, die vom Staat unterstützt werden oder ihr Einkommen aus Sozialversicherungskassen beziehen wie etwa Rentner müssen dann ebenfalls und unfreiwillig den Gürtel enger schnallen, weil die Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge sinken. In der aktuellen Krise unterstützt der Staat viele, die in der Krise keine Arbeit haben und zu Hause bleiben. Für die Krisenzeit ist das in Ordnung, aber nachhaltig ist das natürlich nicht, denn irgendwann sind die Reserven verbraucht.

Vertreter der sogenannten Modern Monetary Theory sagen, Staatsschulden sind im Grunde kein wirkliches Problem. Stimmt das?

Konsequent zu Ende gedacht würde das bedeuten, dass es überhaupt keine finanziellen Restriktionen gibt, dass wir in einem Schlaraffenland leben. Keiner zahlt gerne Einkommenssteuern. Warum schaffen wir dann nicht Einkommenssteuer ab?

Jetzt spitzen Sie zu.

Nun, so radikal muss man das Ganze vielleicht nicht verstehen. Die Frage dahinter ist aber: Ist wachsende Staatsverschuldung ein Problem? Die Antwort lautet: Sie wird dann zum Problem, wenn die Zinsen steigen, wenn die Gläubiger nicht mehr daran glauben, dass der Staat die Schulden zurückzahlt. Unsere historische Erfahrung mit Staatsschulden ist, dass Länder mit höheren Staatsschuldenquoten von Krisen härter getroffen werden, weil sie einfach nicht so viele Rücklagen haben, um dagegen zu halten. Auch wenn derzeit vieles unsicher ist, sicher ist: Die nächste Krise kommt bestimmt.

Aber stimmt die Annahme, dass staatliche Investitionen quasi gute Staatsschulden sind, weil sie Wachstum und Zukunftsfähigkeit garantieren?

Staatsschulden sind ein Instrument, das man klug oder weniger klug einsetzen kann. Das ist so ähnlich wie bei Werkzeugen wie etwa einem Hammer. Man kann damit Gutes tun und einen Nagel in die Wand schlagen. Aber man kann damit auch jemanden verletzen, was schlecht ist. Es ist schon richtig, dass öffentliche Investitionen produktiv sind. Und wenn man will, kann man sie selbstverständlich auch mit Staatsschulden finanzieren. Nachhaltig ist das allerdings nur, wenn die Neuverschuldung sich an den Nettoinvestitionen orientiert. Bildungsausgaben kann man zum Beispiel als Investitionen in Humankapital ansehen.

Inwiefern?

Gut ausgebildete Erwerbstätige zahlen Steuern, mit denen die Schulden bedient werden können. Aber jedes Jahr scheiden viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus – denken wir nur an die Babyboomer-Generation. Deren Humankapital steht nicht mehr für die Wirtschaft zur Verfügung, und das muss bei der Verschuldungspolitik als Abschreibung berücksichtigt werden. Öffentliche Investitionen sind allerdings nur ein kleiner Teil der öffentlichen Ausgaben. Der alles dominierende Faktor in Deutschland sind die Sozialausgaben. Das sind keine Investitionen, deshalb sollten sie nicht über Schulden finanziert werden.

Sie sagen, Bildung sei notwendig, damit wir höherwertige Arbeitsplätze besetzen können. Dürfen sich da die viel gefeierten Pflegekräfte auch angesprochen fühlen?

Wir brauchen Arbeitskräfte auf allen möglichen Qualifikationsniveaus. Allerdings nehmen seit langer Zeit die Berufschancen zu, je höher die Qualifikation ist. Dieser Prozess wird sich weiter beschleunigen. Ich betone in meinem Buch, wie wichtig eine grundlegende Ausbildung ist, also auch eine gute Schulbildung. Denn sie bringt die Fähigkeit, sich an Neues anzupassen, an Dinge, die wir heute noch nicht kennen. Diese Flexibilität verlangt der Strukturwandel uns ab.

Auch im Pflegebereich?

In vielen Berufen sind sehr grundlegende Fähigkeiten gefragt, auch in Pflegeberufen. Aber selbst dort finden Veränderungen statt. Pflegeroboter kommen, Aufgaben werden neu verteilt zwischen Ärzten, Krankenpflegern und so weiter. Also brauchen wir dort ebenso ein gutes Bildungsniveau. In der Krise haben wir diese Ausbildung extrem beeinträchtigt, weil die Schulen und Universitäten nicht funktionieren. Das trifft besonders Menschen aus bildungsfernen Schichten, die dann vielleicht noch mehr abgehängt werden. Das müssen wir abwenden.

Um das Abwandern von Unternehmen abzuwenden, fordern Sie, diese steuerlich zu entlasten. Wer garantiert, dass Firmen dieses gewonnene Geld wirklich nachhaltig einsetzen, etwa im Sinne des Klimaschutzes oder für die eigene Transformation?

Es ist empirisch gut belegt, dass dort mehr investiert wird, wo Steuern günstiger sind. Unternehmen aber vorzuschreiben, wie sie investieren sollen, dürfte schwierig sein. Der Staat kann bestimmte Investitionsanreize setzen. Das nützt jedoch nur Firmen, die auch investieren. Andere Länder haben Steuersätze von zehn oder fünfzehn Prozent. Deutschland muss kein solches Niedrigsteuerland sein. Aber wir dürfen auch kein Ort sein, an dem es wegen besonders hoher Steuern uninteressant ist zu investieren.

Aber täuscht der Eindruck, dass wir gerade vor allem mit der letztlich vergeblichen Rettung sehr alter Industrien beschäftigt sind, während wir nur sehr wenig in Zukunftstechnologien investieren?

Der Staat sollte Strukturen tatsächlich nicht künstlich konservieren. Und natürlich tun wir das in gewissem Maße, wenn wir Unternehmen helfen. Das tun wir, indem wir Kurzarbeitergeld geben, weil man darauf setzt, dass bestehende Jobs erhalten bleiben. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir den Strukturwandel ermöglichen und dazu beitragen. Der Staat kann allerdings nicht wissen, welche Technologien Zukunft haben. Deshalb sollte der Staat Forschung breit fördern. Entscheidungen über die Transformation der Forschungsergebnisse in Produkte überlässt man besser den Unternehmen.

Was brauchen wir stattdessen?

Wenn wir das Thema Mobilität betrachten: Hier spielt der Staat eine große Rolle im Bereich der Infrastruktur, etwa wenn es um Ladestationen für Elektrofahrzeuge geht. Die gibt's eben nur, wenn der Staat sie auch genehmigt. Der Staat sollte Rahmenbedingungen für eine Modernisierung im System Verkehr schaffen: Neben Ladesäulen also auch 5G-Masten für autonomes Fahren und Mautsysteme, aber auch ausgebaute Bahnstrecken.

Corona ist eine Krise, die nicht nur Deutschland, sondern die ganze EU und die ganze Welt trifft. Welche Impulse erhoffen Sie sich von der Bundeskanzlerin bei der deutschen Ratspräsidentschaft?

Es ist richtig, in der aktuellen Krise Solidarität zu zeigen. Die vereinbarten Hilfen sollten keine Kredite sein, denn die können sich die betroffenen Länder auch woanders holen. Die europäische Politik sollte sich allerdings nicht in Umverteilung unter den Mitgliedstaaten erschöpfen. Wir müssen in Europa endlich Fortschritte machen, indem wir in jenen Bereichen eine gemeinsame Politik entwickeln, in denen Europa wirklich Vorteile hat. Wir müssen unsere grenzüberschreitenden Infrastrukturen ausbauen, ob im Verkehr oder bei der Energie. Mehr gemeinsame Forschung, mehr gemeinsame innere und äußere Sicherheit – auch im Cyberspace. All das können wir national nicht überzeugend lösen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Bastian Brauns, Ressortleiter Wirtschaft bei Cicero.

Das aktuelle Buch von Clemens Fuest, „Wie wir unsere Wirtschaft retten – der Weg aus der Coronakrise“, ist am 15. Juli 2020 im Aufbau-Verlag erschienen.