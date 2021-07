Ben&Jerry's stoppt Eisverkauf in Palästinensergebieten - Auf ganz dünnem Eis

Die Eis-Hersteller Ben&Jerry’s stoppen den Verkauf ihrer Produkte in Palästinensergebieten, weil das angeblich nicht zu den „Werten“ der Firma passt. Es ist nicht die erste wohlfeile Aktion dieser Art. Der Mutterkonzern Unilever nimmt es in anderen Dingen mit der Moral allerdings nicht so genau.