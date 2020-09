Hey, friends da draußen! Hier sind Ben und Jerry, Eure super schnuffeligen Eis-Onkels aus Vermont. Ihr wisst schon, das ist der kleine Bundesstaat im Nordosten der US of A, wo schon immer die progressiven Shaker herkamen, die scharfsinnigen Überflieger, die Kräfte des Guten. Wir beide haben zwar nur Eis im Angebot, und das ist auch noch derart überzuckert, dass Ihr davon bald so fett werdet wie die ekligen Rednecks bei uns in den Südstaaten. Aber dafür tragen unsere Sorten superwitzige Namen. „Fairway to heaven“ zum Beispiel, oder „Cherry Garcia“ – Ihr wisst schon, wegen dem Typen von Grateful Dead. Der war auch immer so cool drauf wie wir.

Lustiger Corporate-Slang Vermont ist zwar ziemlich weit von Lesbos entfernt (crazy Name für eine Insel, übrigens – vielleicht bringen wir demnächst „Lesbilicous“ auf den Markt mit lecker queeren Stachelbeeren drin). Aber Ben und Jerry, also wir beiden, sind eben die Kosmopoliten unter den Eismachern. Deswegen kümmern wir uns auf der ganzen Welt um alle, denen es gerade nicht so gut geht. Zum Beispiel um die Geflüchteten, oder „refugees“, wie wir in den Staaten sagen. Unterschreibt also schön fleißig auf unserer Ben & Jerrys-Homepage für das Resettlement-Programm. „Unsere Petition zu unterschreiben geht viel schneller, als einen Becher deiner Ben & Jerry’s Lieblingssorte zu verputzen“, heißt es da in unserem lustigen Corporate-Slang. Und für die Dummys unter Euch im Klartext: „Resettlement bietet den besonders Schutzbedürftigen eine sichere Fluchtroute und die Möglichkeit, ein neues Zuhause auf legale und sichere Art und Weise zu erreichen.“

