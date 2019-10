Herr Bauwens-Adenauer, Nordrhein-Westfalen war einmal der Motor für die Entwicklung Westdeutschlands nach dem Krieg. Hier schlug das wirtschaftliche Herz. Heute hat nicht nur das einstige Agrarland Bayern NRW überflügelt. Was ist da passiert?

Paul Bauwens-Adenauer: Der Fehler im Fall NRW war, dass man Altes retten wollte. Dabei war klar, dass die Zeit von Kohle und Stahl abgelaufen war. Das ist die falsche Strategie, verteidigen zu wollen, was nicht zu verteidigen ist. Bayerns CSU war da viel geschickter, die sicherten sich durch fast ständigen Sitz am Kabinettstisch Investitionen in zukunftsträchtigen Bereichen von Forschung und Industrie. Hinzu kam eine geschickte Besetzung von Schlüsselressorts, mit denen der Aufbau einer starken Infrastruktur vorangetrieben wurde. Auf die Weise kam der zweitgrößte Flughafen nach München und nicht nach NRW, wo er hingehört hätte.

Ging es NRW zu gut und hat deshalb die Energie für die Zukunftsgestaltung nicht aufgebracht?

Man hat zu lange und zu viel mit Subventionen versucht, Entwicklungen aufzuhalten. Anstatt Stärken zu stärken, hat man in Schwächen investiert.

