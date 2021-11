In seiner Vorstellung würde er jetzt in einem Raum sitzen mit einem Kaffee in der Hand und die Aufnahmen von Knien und Bandscheiben auswerten, sagt Ilias Tsimpoulis. „Das war der Plan. Ich bin kein Tekkie, ich bin Arzt.“ Aber es kam anders. Der Radiologe wurde 2018 Deutschland-Chef des E-Health-Dienstleisters Doctolib. Das französische Unternehmen bezeichnet sich als Marktführer bei Online-Terminbuchungssystemen für Arztpraxen in Deutschland. Ein Markt, der hierzulande noch am Entstehen ist. In Frankreich sind die Doctolib-Dienste für Patienten und Praxen schon deutlich weiter verbreitet.

Für Tsimpoulis kam der Wandel vom Arzt zum E-Health-Manager nicht über Nacht. Als Radiologe fiel ihm vor Jahren auf, dass Gesundheitskräfte viel Aufwand in Verwaltungsarbeiten stecken müssen. Wäre dies schlank organisiert, bliebe mehr Zeit für die Patienten. Die Abläufe effizient zu gestalten, reizte ihn. Zunächst arbeitete er für die Unternehmungsberatungen Roland Berger und Boston Consulting. Schließlich klopfte Doctolib bei ihm an.