Nach Mitteilung der Writers Guild (WGA) sollten Vertreter der Autoren-Gewerkschaft und der Film- und Fernsehproduzenten (AMPTP) am Freitag ihre Gespräche fortsetzen. Nach wochenlangem Stillstand in dem seit fast fünf Monaten andauernden Streik der US-Drehbuchautoren waren die Verhandlungen am Mittwoch wieder aufgenommen worden. Laut Berichten der Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter nahmen an den Gesprächen unter anderem Disney-Chef Bob Iger, Konzernchef David Zaslav vom Medienriesen Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos von Netflix und Donna Langley, Vorsitzende des Studios Universal Pictures, teil.

Die mehr als 11.000 Drehbuchautoren der Writers Guild streiken seit Anfang Mai. Mitte Juli schlossen sich zudem die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA den Schreibern an. Sie fordern unter anderem eine bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Quelle: dpa