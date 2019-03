Wer sagt eigentlich, dass „die Gewalt“ immer weiblich sein muss? In der deutschen Sprache gibt es keinen festen Zusammenhang zwischen natürlichem und grammatischen Geschlecht . Alle Versuche, die Sprache gendergerecht zu machen, führten „zu lächerlichen Sprachgebilden“ wie „Radfahrende“ oder „Idiotinnen“. Mal ganz abgesehen „von dem seltsamen Genderstern“ . So steht es in einem Aufruf des „Vereins Deutsche Sprache“, der unter anderem von der Schriftstellerin Monika Maron und dem „Sprachpapst“ Wolf Schneider verfasst wurde. Ein reaktionärer Versuch ewiggestriger Stilpäpste, die sich mit dem Mut der Verzweifelung gegen den Wandel der deutschen Sprache stemmten? Als solcher wurde dieser Aufruf von den Kritikern diskreditiert. Weil der Aufruf auch von Afd-Anhängern unterzeichnet wurde, wurden die Verfasser in die rechte Ecke gestellt. Es hieß, es ginge ihnen gar nicht um die Sprache, sondern darum, die Sprache vor dem Versuch zu bewahren, ihr mehr Geschlechtervielfalt einzuimpfen.

„Ein muffiger Wind der Unfreiheit“

Reine Diffamierung, schreibt der Publizist Thomas Schmid in einem lesenswerten Beitrag seines Blogs. Der Aufruf sei binnen weniger Tage von 28.000 Menschen unterzeichnet worden, darunter auch von Prominenten wie Judith Hermann, Dieter Nuhr oder Dieter Hallervorden – von Menschen also, die über den Verdacht der Deutschtümelei erhaben seien. Die reflexartige Empörung über den Aufruf sei symptomatisch für das Klima, das derzeit an deutschen Universitäten herrsche. Eine kleine Avantgarde links-grüner „Diskurssheriffs“ kämpfe dafür, der Mehrheit ihre Gender-Reform aufzuzwingen. An den Hochschulen wehe „ein muffiger Wind der Unfreiheit, des geistigen Zwangs und einer unbelehrbaren Engstirnigkeit“.

Nun könnte man einwenden, Sprache entwickle sich organisch. Sie könne nicht staatlich verordnet werden. Die Reform spiegele nur das wieder, was längst Alltag sei. Es setze sich nur das durch, was die Mehrheit der Deutschen akzeptierten. Wie passt das zu dem Vorwurf, die „Diskurssheriffs“ würden der Mehrheit ihre Gender-Reform aufzwingen? Urteilen Sie selbst.