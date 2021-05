Ihren 80. Geburtstag am 13. Mai möchte Senta Berger am liebsten im Kreis der Familie „in einem kleinen Heurigen mit einem Innenhof voller Oleander, in der Maisonne“ feiern. Und da sowohl die Schauspielerin wie ihr Mann und ihre Familie die Coronainfektion überstanden haben und, felix austria, die Temperaturen in Wien sicherlich gnädiger als nördlich der Alpen sind, könnte sie, mal wieder, Glück haben. Dass sie ein „Glückskind“ ist, wie sie selbst sagt, hat sie nun oft genug bewiesen. Wo andere Schauspieler diesen Alters oft auf schlimme Kindheiten und mannigfaltige Brüche zurückschauen, da präsentieren sich Leben und Laufbahn dieser mätzchenfreien Diva bis zum heutigen Tag als ein fortwährendes Blühen und Gedeihen, angetrieben von Talent, Disziplin, Stehvermögen und glücklicher Fügung.

Das oft verwendete Lob „Weltstar“ mag zwar zu hoch gegriffen sein, obwohl Senta Berger 1963 nach Hollywood übersiedelte und dort nicht wie andere europäische Talente vorwiegend auf der Wartebank saß, sondern tatsächlich bis zu ihrer Rückkehr nach Europa 1969 mit Größen wie u.a. Frank Sinatra, John Wayne und Kirk Douglas drehte. Doch so recht begeistern konnten sich die Amerikaner nicht für die „Wiener Monroe“. Berger war zwar das sexy Fräuleinwunder, aber als süßes Hascherl, das den männlichen Beschützerinstinkt auslöst, taugte sie mit ihrer vitalen Ausstrahlung nicht. Das galt übrigens auch für das andere Ende der Glamour-Skala, bei den Vertretern des neuen deutschen Films. Zwar arbeitete sie in den Siebzigern mit Volker Schlöndorff („Die Moral der Ruth Halbfass“) und Wim Wenders („Der scharlachrote Buchstabe“), doch, so erinnert sie sich in einem Interview mit der ZEIT, wussten progressive Regisseure eigentlich gar nicht, „was sie mit mir anfangen sollen“, schon weil sie als Vertreterin der Übermacht des amerikanischen Kinos galt. Andererseits wurde von den Autorenfilmern das Filmförderungsgesetz auf den Weg gebracht. „Und wer sollte nach Bonn gehen, um das anzupreisen? Ich, die ‚amerikanisierte‘ Berger“.