Herr Weilandt, gegenwärtig häufen sich Meldungen über Prügeleien in Schwimmbädern. So kam es jüngst zu aggressivem Verhalten im Düsseldorfer Rheinbad oder dem Halterner Freibad. Stellen Sie einen Trend hin zu gestiegenen Aggressionen fest?

Wir erhalten tatsächlich mehr Rückmeldungen. Wir hören in diesem Jahr öfter von Disziplinproblemen in Bädern. Das muss aber nicht repräsentativ sein. Das mediale Echo sagt erst mal nichts aus über tatsächliche Fallzahlen aus. Nur weil jetzt viel berichtet wird, heißt es nicht, dass es schlimmer geworden ist. Der Vorfall im Rheinbad ist singulär. In Essen gibt es seit 20 Jahren Security, um die Disziplin aufrecht zu erhalten. Außerhalb von Freibädern ist das längst Gang und Gäbe. Es scheint die Leute aber erst zu interessieren, seit das auch in Freibädern geschieht – insbesondere die Politiker. Wir haben es mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun.