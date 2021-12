An ihrer Sprache sollt Ihr sie erkennen: Im Schulkapitel des Koalitionsvertrags des neuen rot-rot-grünen Senats von Berlin finden sich zuhauf Begriffe wie divers, inklusiv, queer, heterogen und sexuell vielfältig. Das entscheidende Wort, das man von einem Schulprogramm eigentlich erwartet – Leistung –, sucht man vergebens. Von Unterrichtsqualität und einer Verbesserung der Schülerleistungen ist nirgendwo die Rede. Für ein Schulprogramm eine bemerkenswerte Ignoranz.



Das Programm ist völlig abgehoben von der tristen Realität der Berliner Schule. Seit über zehn Jahren rangiert sie beim Qualitätsvergleich mit den anderen Bundesländern an letzter oder vorletzter Stelle. Von allen Bundesländern weist Berlin mit 11,7 Prozent die meisten Schulversager auf. In objektiven Zahlen sind das 3000 Schüler pro Jahr. Der Bundestrend liegt nur bei 6,8 Prozent. Sollte man nicht erwarten dürfen, dass nach den desaströsen Jahren unter Sandra Scheeres (SPD) endlich Wege aufgezeigt werden, wie die Qualitätsdefizite der Berliner Schulen behoben werden können? Statt der Verkündung einer Qualitätsoffensive gibt es die üblichen linksgestrickten „sozialen“ Verheißungen: „Wir wollen Jugendlichen Teilhabechancen und Zukunftsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Deshalb wollen wir eine Ausbildungsplatzgarantie umsetzen.“ Wie will man eine Ausbildungsplatzgarantie für Schüler verwirklichen, die in Deutsch und Mathematik so krass versagen, dass sie nicht einmal die Berufsbildungsreife, die dem früheren Hauptschulabschluss entspricht, schaffen? Private Unternehmen und Handwerksbetriebe wird man nicht zwingen können, Bewerber ohne elementarstes Wissen als Azubis einzustellen.

Haltung wichtiger als Fachkompetenz Worum es den drei linken Parteien wirklich geht, zeigt sich an diesem Satz: „Die Koalition setzt sich für starke Diversity- und Queerkompetenzen in allen pädagogischen Berufen ein und stärkt das Themenfeld der sexuellen Vielfalt und Identität.“ Berliner Schüler können schlechter rechnen als die Schüler im Rest der Republik. Soll die Unterweisung in „sexueller Vielfalt“ die Defizite kompensieren? Berliner Schüler beherrschen die Rechtschreibung schlechter als die Schüler anderer Bundesländer. Sollen es „Queerkompetenzen“ richten? Das Programm liest sich wie das Elaborat aus einem Proseminar im Fach Gender- und Diversity-Studien. Der neue Senat scheut nicht davor zurück, die Lehrkräfte künftig nach dem Kriterium „divers“ zu rekrutieren: „Die Koalition [wird] das pädagogische Personal diverser aufstellen.“ Sollen künftig „Eignung, Befähigung und fachliche Leistung“, die das Beamtengesetz für den Lehrerberuf zwingend vorschreibt, durch die korrekte ideologische Haltung ersetzt werden? Dass der neue Senat die Schulen für Identitätspolitik öffnet, hat weitreichende Folgen. Schüler werden sich darin bestärkt fühlen, ihre Identität für wichtiger zu halten als die Maxime unseres Grundgesetzes, wonach alle Menschen gleich sind und gleiche Rechte haben.