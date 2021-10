Sally Rooney gehört zu jenen Autoren, deren Erfolg darauf beruht, dass sie nichts zu sagen haben – das aber ausführlich. Bei ihr finden sich Dialoge wie: „Ich habe ein Eins plus, sagt er. Was hast Du in Deutsch? Eine Eins plus, sagt sie. Prahlst du? Du wirst sechshundert Punkte kriegen, oder? Sie hebt die Schultern. Wohl eher du, sagt sie.“ Mit solch überschaubarer Prosa hat sich Rooney an die Spitzen der internationalen Bestsellerlisten geschrieben.

Ihr erster Roman „Gespräche mit Freunden“ („Conversation with Friends“ im Original) erschien 2017 und galt schon vor der Veröffentlichung als Sensation: Das Manuskript der bis dato unbekannten Autorin wurde lukrativ versteigert. Das Buch verkaufte sich in der anglofonen Welt in den ersten zwei Jahren an die 78.000-mal. Das klingt nicht viel für einen Buchmarkt, auf dem von Michelle Obamas Autobiografie 3,5 Millionen Exemplare abgesetzt wurden. Doch in der Belletristik gelten 25.000 Verkäufe schon als Sensation. Rooney war die Dreifach-Sensation.