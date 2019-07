Hier zeigt sich Pollesch, der Erfinder des elaborierten Diskurstheaters, wieder als furchtloser Forscher, der durch alle möglichen intellektuellen Felder rast und sie so amüsant wie gewitzt, so sinnvoll wie sinnlich theatralisch aufbereitet. Er entwickelt seine Stücke immer während der Proben mit den zu freiem Mitdenken und geistiger Eigenverantwortung aufgerufenen Schauspielern und mischt aktuelle ästhetisch-politische Debatten dazu. Ob Sophie Rois, Caroline Peters, Birgit Minichmayr, Fabian Hinrichs oder Martin Wuttke, die Schauspieler etwa in Hamburg, Zürich, Wien oder Berlin lieben ihn alle für die klugen Texte, die er ihnen in den Mund zu legen versteht. Und die Zuschauer strömen in Massen heran und sind begeistert.