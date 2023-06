Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Die von Ex-Intendantin Patricia Schlesinger verursachte Krise hat den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zum Freiwild der Politik gemacht und längst überwunden geglaubte Konfliktlinien, kultureller und politischer Art, wieder aufbrechen lassen. Die abenteuerlichen Vorgänge in den Tagen vor der für Freitag, 16. Juni, geplanten Wahl eines neuen RBB-Intendanten oder einer Intendantin zeigen das wie unter einem Brennglas.

Hauptakteur ist, zumindest auf offener Bühne, zum wiederholten Male Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Ihm traut man mittlerweile sogar in der Berliner SPD mehr denn je zu, es gehe ihm gar nicht darum, seine angebliche oder tatsächliche Wunschkandidatin Juliane Leopold durchzusetzen.

In Wirklichkeit plane er nicht etwa eine Reform des Staatsvertrages über den RBB, sondern dessen ersatzlose Kündigung, also die Zerschlagung des Senders und ein eigenes Funkhaus in Potsdam – ein Szenario, das er schon einmal unmittelbar nach dem Auffliegen des Schlesinger-Skandals 2022 öffentlich beschrieb, zum Entsetzen des Hauses des Rundfunks an der Masurenallee und parteiübergreifend der Berliner Politik.

Juliane Leopold: Ich bin hier falsch

Woidke, so der Verdacht, habe Berlin insgesamt, den Sender und die dortige Politik, schlicht satt und strebe eine öffentlich-rechtliche Liaison mit dem MDR oder dem NDR an, notfalls auch einen Alleingang. Eine auch von ihm sicherlich nicht erwartete, mindestens denkbare Folge seiner ruppigen Vorgehensweise: Gestern Abend erklärte Leopold zur grenzenlosen Verblüffung aller Beteiligten, sie stehe für das Amt der Intendantin nicht länger zur Verfügung und ziehe ihre Kandidatur zurück.

Leopold verband ihre Mitteilung mit einer Erklärung, die in der RBB-Belegschaft als Unverschämtheit wahrgenommen wird. Ihre Kernbotschaft: Wer nicht mit mir als neue Senderchefin an einer digitalen Zukunft des RBB arbeiten möchte, sondern verlange, dass möglichst alles so bleibe, wie es ist, der ist bei mir leider an der falschen Adresse. Deshalb, so die 40-Jährige: Danke für die interessanten Gespräche und Einblicke, aber ich bleibe lieber beim NDR und Digitalchefin der „Tagesschau“.

Selbsteinladung ins Studio Cottbus

Vorangegangen waren drei Interventionen des Potsdamer Regierungschefs, die 2022 die damalige RBB-Geschäftsleitung befremdeten und 2023 den einzig für die Wahl zuständigen RBB-Rundfunkräten zweimal die Münder offenstehen ließen. Die erste datiert vom 4. Februar 2022, also zu einem Zeitpunkt, als von der Schlesinger-Krise noch keine Rede war. Woidke nutzte eine Personalveränderung im RBB-Studio Cottbus, um per Brief an Intendantin Schlesinger dort seinen Besuch anzukündigen und die für die Lausitz zuständigen Journalisten persönlich ins Gebet zu nehmen, denn es könne ja nur besser werden mit der Berichterstattung:

„Gerne informiere ich mich persönlich vor Ort über die Arbeit des rbb-Regionalstudios in Cottbus, auch um mich mit den Regionalkorrespondenten über den Strukturwandelprozess in der Lausitz auszutauschen. Zur Terminkoordinierung wird sich mein Büro mit der Leitung des Regionalstudios in Verbindung setzen.“

Irritiert stellte die damalige Intendantin fest, dass sich Woidke, der dort seinen Wahlkreis hat, selbst eingeladen hatte. Über den Verlauf dieses Inspektionstermins (oder ob er dann überhaupt stattfand) ist nichts überliefert. Dass Schlesinger mit ihrem Hauptstadtsender-Anspruch und ihrer Fixierung auf Berlin, was sich gravierend im Programm niederschlug und die ohnehin miserablen Quoten ins Nirvana drückte, vielen Brandenburgern schwer auf den Wecker ging, Woidkes Frust und Wut über seinen vermeintlichen Haussender also nicht aus dem Nichts kam, galt schon damals als schwer bestreitbar und wurde durch geheime Studien der Intendantin untermauert.

Anweisung an den Verwaltungsrat

Elf Monate später, im Januar 2023, der nächste Vorstoß aus der Potsdamer Staatskanzlei: Woidke stellte öffentlich klar, er erwarte „nach all den Jahren“ endlich „eine Ostdeutsche oder einen Ostdeutschen an der Spitze des RBB“. Nach diesem Kriterium kam für ihn nach der Kandidatenauswahl der Findungskommission (vier aus 50 Bewerbungen) alleine die in Halle an der Saale geborene Juliane Leopold als geeignete Nachfolgerin von Interims-Chefin Katrin Vernau in Frage.

Weitere fünf Monate später, in der Schlussphase der Entscheidungsfindung, setzte der Ministerpräsident noch einen drauf. Per Brief vom 8. Juni 2023 gab er dem RBB-Verwaltungsrat Anweisung, bereits im Vorgriff auf eine anstehende, inhaltlich aber noch völlig offene, allenfalls in einigen Punkten angedachte Änderung des Staatsvertrages über den RBB, zu diskutieren und zu ratifizieren irgendwann von den Parlamenten der Bundesländer Berlin und Brandenburg, eine Gehaltsobergrenze in Höhe von de facto 177.000 Euro für jeden künftigen RBB-Intendanten einzuziehen, wirksam ab sofort. SPD-Mann Woidke schrieb:

„Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Hinweise der Rechnungshöfe zur Begrenzung der Vergütung der zukünftigen Intendanz bei der anstehenden Neubesetzung prüfen und berücksichtigen würden. Mein Anliegen versteht sich vor dem Hintergrund, dass die Länder Berlin und Brandenburg die Hinweise der Rechnungshöfe bei der Reform des Staatsvertrages maßgeblich zu berücksichtigen beabsichtigen.“

Der Ministerpräsident maßt sich also nicht nur eine Kompetenz an, die er gegenüber den RBB-Räten nicht besitzt, sondern glaubt auch, als Exekutivorgan für die Legislative der Bundesländer und deren künftige Beratungen und Beschlüsse sprechen, sie also ebenfalls auf seine Vorgaben festlegen zu können. Darüber hinaus ist sein Brief – vermutlich wissentlich – auch ein weiterer Versuch, den Kandidaten Jan Weyrauch per Gehaltsobergrenze aus dem Kandidatenfeld herauszukicken.

Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen / dpa

Weyrauch, 55 Jahre alt, ist Programmdirektor des kleinen ARD-Senders Radio Bremen. Sein Jahresgehalt dort beträgt dem Vernehmen nach um die 240.000 Euro. Als RBB-Intendant will sich Weihrauch für doppelt so viel Personal- und Etatverantwortung finanziell nicht verschlechtern, auch wenn, wie es im Haus heißt, ihm klar ist, dass der Sender der Öffentlichkeit ein Signal geben und von Vernaus Jahresgehalt von 295.000 Euro noch einmal Abstriche machen muss, erst recht von jenem der Patricia Schlesinger von zuletzt nach Medienberichten angeblich alles in allem bis zu 400.000 Euro. Genaueres ermittelt seit einem Dreivierteljahr die Berliner Generalstaatsanwaltschaft.

Für die Bewerberinnen Juliane Leopold sowie Heide Baumann und Ulrike Demmer soll eine öffentlich nicht bekannte Gehaltsobergrenze in den Gesprächen mit der Findungskommission – anders als für Weyrauch – kein Problem dargestellt haben, was insofern nachvollziehbar wäre, als sich alle drei in jedem Fall finanziell verbessern würden, zwei sogar ganz erheblich.

„Das geht nicht. Das ist unglaublich“

CDU-Politiker äußerten sich entsetzt über Woidkes Vorgehen. Sabine Jauer, Vorsitzende des RBB-Personalrats, nannte den Brief „dreist“ und einen „Verstoß gegen die Unabhängigkeit des RBB und das Gebot der Staatsferne“. Andrea Kühnemann, die für die Gewerkschaft Ver.di im Rundfunkrat sitzt, sagte: „Das geht nicht. Das ist unglaublich. Diese Einmischung verbitten wir uns.“

Sogar aus der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus kamen ausgesprochen kritische Erwiderungen, verbunden mit der Befürchtung, der Konflikt ums Gehalt sei lediglich das Vorspiel zu einer grundsätzlichen Infragestellung der Zukunft des Senders durch Woidke und die brandenburgische SPD.

Auf die Frage von Cicero, ob Woidke angesichts der fassungslosen bis wütenden Reaktionen auf seinen jüngsten Brief Korrektur- oder Klarstellungsbedarf sehe, ließ er seinen Sprecher Florian Engels wie folgt antworten:

„Ministerpräsident Dietmar Woidke setzt sich auch in Verantwortung gegenüber den Gebührenzahlern und der Akzeptanz des ÖRR [Öffentlich-rechtlichen Rundfunks] seit längerem für eine Begrenzung des Intendantengehalts ein. Er hat dies mehrfach öffentlich geäußert. Die Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg sehen dafür maximal ein Ministergehalt als angemessen an. Das wollen wir im rbb-Staatsvertrag festschreiben. Das sollte bei der anstehenden Neubesetzung beim rbb berücksichtigt werden, so die Bitte von MP Woidke im Schreiben an VR [Verwaltungsrat]. Da die Politik eine entsprechende Regelung im Staatsvertrag treffen kann, handelt es sich entgegen anderslautender Behauptungen nicht um eine Einmischung in die Rundfunkfreiheit. Ein Auseinanderfallen des jetzt zu vereinbarenden Gehalts mit der beabsichtigten Neuregelung im Staatsvertrag dürfte in der Öffentlichkeit auf wenig Verständnis stoßen.“

Cicero thematisierte gegenüber Regierungssprecher Engels auch die im Berliner Abgeordnetenhaus virulente Sorge, die Intervention Woidkes sei möglicherweise Vorzeichen eines Plans, den RBB zu zerschlagen, den Staatsvertrag zu kündigen wegen Unzufriedenheit mit dem Programm – dass sich also Brandenburg mit dem NDR oder dem MDR zusammentut. „Frage: Ist da etwas dran? Können Sie dazu etwas sagen?“ Engels: „Hier besteht keinerlei Zusammenhang.“

„Die wollen unbedingt einen Cut“

In der Belegschaft des Senders verstärken die wiederholten Einflussversuche der Potsdamer Staatskanzlei die Sorge, es gehe Brandenburg und auch einer ihr folgenden Gruppierung im Rundfunkrat – ihre Größe und ihr Einfluss ist Gegenstand von Spekulationen, denn es gibt mit ihm noch nicht viele Erfahrungen – bei der anstehenden Intendantenwahl gar nicht um die personell kompetenteste und überzeugendste Lösung für den Sender, sein Programm und seine Zukunft, sondern alleine um eine Demonstration des Willens, unabhängig von jeder persönlichen Qualität eine finanzielle Zäsur herbeizuführen, um parteipolitische Profilierung, „um einen Cut“. Gelegentlich hört man auch den Hinweis, Woidke stehe enorm unter Druck, seit die AfD die SPD in ihrem Stammland in den Umfragen überrundet hat. Das müsse ihn nervös machen.

Ulrike Demmer war stellvertretende Merkel-Regierungssprecherin. Hier mit Steffen Seibert / dpa

Die Arbeitsebene der Anstalt gibt zu bedenken, dass sich jede Einsparung beim künftigen Intendantengehalt in dem Moment erledige, in dem man in der Leitung eines sehr großen und komplizierten Medienbetriebes mit vielen Baustellen weitgehend unerfahrenen Frauen – damit sind speziell Heide Baumann und Ulrike Demmer gemeint – gleich einen ganzen Stab von Referenten zur Seite stellen müsste, die mühelos zusätzliche sechsstellige Kosten pro Jahr verursachen würden.

Bei Demmer kommt hinzu, dass sie als ehemalige Sprecherin und Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Augen vieler Beobachter eigentlich von vornherein als No-Go hätte ausscheiden müssen, erst recht angesichts der krisenhaften Lage, in die der RBB die ganze ARD gebracht hat.

Was hat er sich dabei gedacht?

Was auch immer Dietmar Woidke sich bei seinen Aktionen gedacht hat, wie immer auch der jüngst erst zu mehr als der Hälfte neu zusammengesetzte Rundfunkrat (18 von 30) tickt und von welchen Kriterien und Motiven sich die Frauen und Männer in geheimer Abstimmung am Freitag leiten lassen werden – Leopolds Entscheidung von gestern Abend, dankend zu verzichten, hat eine ganze Reihe von Rechnungen und Kalkulationen über den Haufen geworfen.

Mutmaßlich hat für sie die Erkenntnis eine Rolle gespielt, dass Jan Weyrauch, vertraut man einer spontanen und inoffiziellen, also nur begrenzt validen Meinungsumfrage eines unbekannten Teilnehmers der Schalte vom Montag, erstellt nach einer großen Online-Fragerunde der vier Kandidatinnen und Kandidaten mit der werktätigen Basis des Senders, mit riesigem Abstand die Unterstützung der Journalisten des Hauses genießt, während Leopold und Demmer abgeschlagen landeten und Baumann völlig chancenlos blieb.

Irgendwie landete die Tabelle dann am Montagabend im Tagesspiegel; womit man Weyrauch vermutlich keinen Gefallen getan hat, reagiert der Rundfunkrat doch inzwischen allergisch auch auf Meinungsäußerungen der programmprägenden Basis, die er ebenfalls als Ausübung von Druck empfinden könnte.

Leopold: Wo bin ich hier gelandet?

Vollends vermasselt hat nach Lage der Dinge die Sache mit Leopold aber Ministerpräsident Woidke mit seinem Brief an den Verwaltungsrat, sollte sie wirklich seine Wunschkandidatin gewesen sein. Er selbst bestreitet das:

„Mit einzelnen Kandidaturen steht das Schreiben entgegen Ihrer Annahme in keinerlei Zusammenhang.“

Wie dem auch sei: Juliane Leopold ist restlos bedient von ihren Erfahrungen mit dem RBB und seinen Gremien, von wem und mit welchen Methoden auch immer verursacht. Daran lässt sie in ihrer Online-Stellungnahme von gestern Abend keinen Zweifel:

„Ein Aspekt, den ich erst in den vergangenen Tagen verstanden habe: Ich glaube, dass es im rbb gerade Fragen gibt, die mit größerer Priorität im Fokus stehen. Fragen wie:

● Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten?

● Welche Spielregeln gelten, wenn große Entscheidungen anstehen?

Und bei Einigen nicht zuletzt:

● Wie bleibt am ehesten alles so, wie es ist?

Fragen wie diese werden meiner Einschätzung nach derzeit mit größerer Priorität diskutiert als manches, was in die programmliche Gestaltung der Zukunft des rbb weist.“

Es scheint der Findungskommission, dem teilweise personell identischen RBB-Verwaltungsrat und auch dem RBB-Rundfunkrat gelungen zu sein, in unterschiedlichen Rollen gegenüber mehreren der zuletzt vier Kandidatinnen und Kandidaten absichtlich oder unabsichtlich - den Eindruck zu erwecken, man lege auf ihren Verbleib im Bewerberkreis bis zur Abstimmung am Freitag ab 14 Uhr eigentlich keinen gesteigerten Wert mehr, wenn sogar Leopold so reagiert. Sie fühlt sich offensichtlich unfair behandelt.

Kein Respekt vor Kompetenzgrenzen

Zuvor hatte es, wie mehrere Quellen bezeugen, auch erneute Bestrebungen gegeben, Weyrauch zum endgültigen Rückzug zu bewegen, nachdem es gleich anfangs schon einmal fast an weit divergierenden Gehaltsvorstellungen gescheitert wäre. Ein Vorgang, der Benjamin Ehlers, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Vorwurf aus dem Rundfunkrat und der Belegschaft einbrachte, er habe hier ebenfalls erheblich seine Kompetenzen überschritten.

Cicero hatte gestern Vormittag auch Frau Leopold gefragt, was sie von der Gemengelage hält und welche Motive sie bei Woidke vermutet, ob Woidke speziell ihr mit seinen Interventionen ins Amt verhelfen oder im Gegenteil ihre Kandidatur torpedieren will. Interessanterweise, so unser Fragetext, war ausgerechnet tagesschau.de auf den Vorgang besonders intensiv eingegangen, „was ja sicherlich nicht ohne Ihre Kenntnis und Billigung stattfindet. Daraus könnte man schließen, dass Sie Woidkes Vorgehen, freundlich formuliert, nicht besonders lustig finden.“ Außerdem wollten wir von ihr wissen, ob sie Mitglied einer Partei sei, etwa der SPD. Eine Antwort blieb aus; stattdessen dann abends die öffentliche und von tiefer Enttäuschung geprägte Absage.

„Mal wieder einen Mann verdient“

Jetzt ist jedenfalls Weyrauch wieder drin und Leopold ist raus. Dazu passt der seit einem dreiviertel Jahr immer wieder kursierende Spruch aus dem feministischen Teil des Senders: „Unser Haus hätte nach drei Frauen eigentlich mal wieder einen Mann als Chef verdient.“

Alles aber in Wirklichkeit nur ein Vorspiel auf einen endgültig existentiellen Konflikt zwischen Berlin und Brandenburg? Eine Aufkündigung des RBB-Staatsvertrages durch Brandenburg – das wäre eine spektakuläre Scheidung, deren Bedeutung weit hinausginge über die Frage einer gemeinsamen Sendeanstalt.

Eine Fusion der Bundesländer, schon einmal 1996 in einer Volksabstimmung spektakulär gescheitert am Veto der Brandenburger, wäre damit auf Jahrzehnte illusionär, zumal Berlins Ansehen seither eher nicht gewachsen ist. Berlin schrumpfte ohne sein Umland wieder zur Insel in fremdem Territorium drumherum. Alleine wäre ein RB, ein Rundfunk Berlin, auf Dauer gar nicht lebensfähig.

Schicksalsfrage für zwei Bundesländer

Wir sehen: Dieser Sender hat das Talent, aus zunächst internen Problemen, verursacht 2016 durch eine falsche Personalentscheidung eines überforderten Rundfunkrates, nicht nur eine Vertrauenskrise für die ARD zu machen, ja für das deutsche öffentlich-rechtliche System insgesamt, sondern möglicherweise sogar auch eine Schicksalsfrage für die Bundesländer Berlin und Brandenburg, also für die deutsche Hauptstadt, zwei Länder, die weniger denn je miteinander können, ohne einander aber auch nicht.

Bis gestern Abend, bis Leopolds Statement, richtete man sich im Rundfunkrat auf zahllose Wahlgänge ein, bis die laut §16 des Staatsvertrages notwendige Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht ist, vielleicht sogar auf eine Vertagung, weil man, wie es aus dem Gremium heißt, in Babelsberg irgendwann die letzte Bahn nach Hause erwischen muss; die Wege der Mitglieder zurück nach Berlin und erst recht in die preußische Provinz können lang werden.

Journalisten hoffen auf gutes Ende

Leopolds überraschender Rückzug hat die Ausgangslage verändert. Dass das Kandidatenfeld angesichts der Verminderung der Auswahl noch einmal aufgemacht wird, am Ende doch Katrin Vernau rückwirkend als Bewerberin akzeptiert wird, die sich in einem Arroganz-Anfall verzockt (Flurfunk: „Halt typisch WDR“) und selbst aus dem Spiel genommen hatte, gilt als unwahrscheinlich, zumal der Vorsitzende Oliver Bürgel sich beeilte, zu betonen, der „Fahrplan zur Wahl“ verändere sich nicht.

Das heißt: Vielleicht geht jetzt alles sogar viel schneller als gedacht. Dass der Rundfunkrat seine nach eigenen Angaben wichtigste Aufgabe von allen elegant gelöst hätte, die Vorbereitung der Intendantenwahl, wird man so oder so aber selbst dann nicht behaupten können. Die Journalisten im Rundfunk Berlin-Brandenburg, nervlich zerrüttet von Anfeindungen intern und in der Bevölkerung, sagen aber: Egal, solange wenigstens diesmal am Ende das Ergebnis stimmt.



