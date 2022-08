So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

November 2019. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg rbb herrscht wieder einmal dicke Luft, in Charlottenburg, in Potsdam-Babelsberg. Es hagelt Schlagzeilen wie „Bestechung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg?“ Intendantin Patricia Schlesinger und ihr allzuständigen Chefaufseher Wolf-Dieter Wolf sehen sich konfrontiert mit einem Prüfbericht des Landesrechnungshofes Brandenburg, nach dem sich der Geschäftsführer der rbb-/NDR-Tochterfirma DOKfilm Fernsehproduktion GmbH, ebenfalls ansässig am Babelsberger rbb-Gelände, verschiedener korruptiver Vergehen schuldig gemacht haben soll.

Dr. Jost-Arend Bösenberg, Jahrgang 1955, hat danach in den Geschäftsjahren 2015 und 2016 Dienstwagen ohne Gesellschafter-Beschlüsse beschafft, seinen Dienstwagen privat genutzt, aber nicht richtig versteuert, Fahrtenbücher „grob fehlerhaft“ geführt, den geschäftlichen Nutzungsanteil „deutlich überhöht“, Hotelrechnungen doppelt abgerechnet und öffentlich-rechtliche Redakteure mit Geschenken im Wert von jeweils 50 Euro bestochen (von denen er Aufträge erhalten hatte und weiter zu erhalten hoffte).