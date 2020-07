Bernd Stegemann ist Dramaturg am Berliner Ensemble und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Die Moralfalle – Für eine Befreiung linker Politik“, Berlin 2018, Matthes & Seitz.

Als die griechische Flotte auf ihrer Fahrt zum Trojanischen Krieg in Aulis strandete, flehte ihr Feldherr Agamemnon die Götter um Rat an. Die göttliche Weisung war wie so vieles, was die Götter damals rieten, von einer sadistischen Perfidie. Agamemnon sollte seine Tochter Iphigenie unter dem Vorwand ihrer Vermählung nach Aulis locken, um sie dann vor dem Altar nicht zu verheiraten, sondern hinterrücks zu schlachten.

Der Vater und Feldherr sah sich in der Falle. Entweder er bringt das Heer gegen sich auf, weil er die Weisung missachtet, oder er muss seine Tochter opfern und wird damit zum Kindermörder. Warum erzähle ich diese alte Geschichte? Unsere Gegenwart verlässt in atemberaubender Geschwindigkeit die Standards der universellen Menschenrechte und zeigt immer öfter Verhaltensweisen, die an archaische Opferrituale erinnern. Gerade erst musste der Adidas-Konzern ein Frauenopfer bringen. Die langjährige Mitarbeiterin und Personalchefin Karen Parkin trat mit sofortiger Wirkung zurück.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ