Tobias Knörich, 21 Jahre, studiert International Relations and Management an der OTH Regensburg.

In der Coronakrise mutierten innerhalb weniger Wochen alle Hochschulen und Universitäten zu Fernuniversitäten. Die Onlinelehre ersetzte vollständig die Vorlesungen, Übungen und Seminare an den Fakultäten. Dies wird die akademische Bildung wohl nachhaltig prägen und verändern – auch nach der Krise wird sie digitaler und flexibler sein. Doch die erste Prüfungszeit zeigt leider auch mit aller Wucht die Schattenseiten und Grenzen des digitalen Semesters und offenbart den rücksichtslosen Eigennutz vieler Studierender, die hilflose Untätigkeit der Prüfenden und die systematische Benachteiligung der Ehrlichen.

Das Digitalsemester schafft neue Betrugsmöglichkeiten

Schon immer haben sich viele Studierende durch Plagiate, Ghostwriting, spicken und schummeln einen Vorteil in Leistungsnachweisen verschafft. Nach der fairuse-Studie betrügen fast 80% der Studierenden mindestens einmal in ihrem Studium. „Gelegenheit macht Diebe“ heißt auf Studierendendeutsch „Ich bescheiß, wo ich nicht erwischt werde.“

Was man früher in Präsenzprüfungen mit Abständen und Prüfungsaufsichten noch einigermaßen eindämmen konnte, daran scheitern digitale Prüfungskonzepte oft kläglich. Nun wird meistens auf sogenannte Take-Home-Klausuren in verschieden Variationen gesetzt. Teils muss Download, Bearbeitung zu Hause und Upload der Prüfung in wenigen Stunden, teils in mehreren Tagen erfolgen. Teils sind Hilfsmittel und Internetrecherche in Open-Book-Klausuren zugelassen, teils verboten. Öfter wird Transferwissen, manchmal nur Reproduktion des Gelernten abgefragt. Teils wird die Bearbeitung über die Laptopkamera „überwacht“, teils die vorgegebene Arbeitsweise auf Vertrauensbasis durch eine Unterschrift bestätigt.

Schummeln gehört zum guten Ton

So oder so, die digitalen Leistungsnachweise öffnen alle Türen für eine ungehemmte Schummelei. Ob man einfach die Aufgaben gleich als Gruppenarbeit ausfüllt, sich externe Bekannte als Hilfe dazu holt, die Ergebnisse über WhatsApp verbreitet oder nur die Lehrmaterialien und das Internet nebenher benutzt – der Kreativität des Betrugs sind keine Grenzen mehr gesetzt und die Überwachung ist rudimentär bis völlig abwesend. Mit Sanktionen muss man also nicht wirklich rechnen, es kann ja auch nichts bewiesen werden. Wenn sich Prüfende auf die Unterschrift der Selbsterklärung der Studierenden verlassen, sind sie bestenfalls naiv.

Schummeln, wenn erwischt werden ausgeschlossen werden kann, gehört quasi zum guten Ton. Man wird eher mit fragenden Blicken angeschaut, wenn man es nicht tut: Warum sollte man so dumm sein, eigentlich geschenkte Top-Noten mit viel Mühe und weniger Erfolg ohne Hilfe zu bearbeiten? In einer schriftlichen Sprachklausur hatte ich die richtige Übersetzung fast simultan in einem WhatsApp-Gruppenchat auf dem Smartphone. Das Nein, einen kurzen Blick darauf zu werfen, hat hier genau 0,7 Notenpunkte gekostet.

Konkurrenzdruck versus Gewissen

Geschickter Betrug wurde auch vor den digitalen Formaten schon mit besseren Noten belohnt. Da das Risiko persönlicher Sanktionen minimal ist, vermehrt er sich aber nun inflationär. Auch kommt noch hinzu, dass viele Professoren und Dozierende die Take-Home-Klausuren spürbar anspruchsvoller gestalten, als es ihre Präsenz-Klausuren gewesen wären. Was die unehrlichen Studierenden durch strategische, unerlaubte Hilfe ausgleichen können, wird zur doppelten Bestrafung der Ehrlichen.

Das Traurigste an dem Ganzen sind die Auswirkungen. Es geht oft nicht nur um das Bestehen von Prüfungen, sondern vielmehr öffnen gute Notenschnitte viele Türen zum Erfolg in dieser Welt. Gute Noten ermöglichen oft Einstiege in bessere Jobs und Praktika, Zugang zu besseren Universitäten und die Erlangung öffentlich finanzierter Stipendien. Und plötzlich wird das Studium derer finanziert, die ihre Schnitte unerlaubt erhöht haben und manch ein Ehrlicher steht mit leeren Händen da. Kein Wunder, dass manch einer bei diesem Konkurrenzdruck zum Schummeln sein gutes Gewissen über Bord wirft. In unserer Gesellschaft wird Ehrlichkeit als Schwäche behandelt und Betrug hofiert.

Universitäten dürfen Schummler nicht hofieren

Es gibt immerhin bereits vielversprechende Ansätze dem entgegenzuwirken. Vom Online-Proctoring, dem konsequenten Vollzug harter Sanktionen bei Betrug (wie zum Beispiel die Exmatrikulation) bis zu dem Konzept eines Ehrenkodex. Hier müssen die Universitäten und Hochschulen entschieden und konsequent handeln, ansonsten machen sie sich zum Handlanger der Ungerechtigkeit und tragen zum Fall akademischer Fairness bei.