Ganz in den Vordergrund getreten ist das Autofiktionale bereits in der Prosasammlung „Kaffee und Zigaretten“, die vor drei Jahren erschien. So ist es auch in Ferdinand von Schirachs neuem Buch. Es heißt „Nachmittage“, und wieder kompiliert er in kurzen bis kürzesten Texten Erlebnisse, Beobachtungen und Einfälle aus seinem mittlerweile 58-jährigen Leben.