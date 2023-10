Zweifellos ist die Art und Weise, wie man im Westen mit der globalen Klimaerwärmung umgeht, von solchen Vorstellungen geprägt. Vielleicht schließen sich die christlichen Kirchen deswegen so bereitwillig der Bewegung an. Beim ökumenischen Gottesdienst zum Tag der deutschen Einheit in Hamburg sprach der Klimaforscher Mojib Latif. Tags darauf veröffentlichte Papst Franziskus in Rom ein neues Klima-Papier. Zur Vorstellung des Schreibens haben die Verantwortlichen die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer in den Vatikan eingeladen.