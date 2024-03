Der Film erzählt das Leben von Rudolf Höß und seiner Frau. Diese wohnen in einem Haus mit Bediensteten und einem Garten mit eigenem Gewächshaus – direkt neben dem Konzentrationslager. Nur selten begibt sich der Film weg von diesem durch und durch konstruierten Familienidyll. Regisseur Glazer ist bekennender Kubrick-Fan und dies merkt man am Sound sowie auch an den markanten, sehr eingehenden Kameraperspektiven.